Soi tình sử Khánh My - chồng cũ Lệ Quyên trước nghi vấn hẹn hò

Mới đây, ông chủ phòng trà Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên gây chú ý khi xuất hiện bên một cô gái vào tối ngày 24/12. Trong clip được lan truyền, doanh nhân Đức Huy và cô gái bước ra từ một tụ điểm, có những cử chỉ khá thân thiết. Đáng chú ý, Khánh My bị nhiều người réo tên vì có dáng người rất giống cô gái trong clip. Ngoài ra, cư dân mạng soi ra gần đây Khánh My có sở thích đánh golf giống Đức Huy. Ảnh: Vietnamnet, FB Khánh My, Đức Huy Doanh nhân Đức Huy từng có 10 năm chung sống với ca sĩ Lệ Quyên. Cặp đôi có một con trai. Trong thời gian mặn nồng, Lệ Quyên thường là người chia sẻ về hôn nhân trong khi doanh nhân Đức Huy khá kiệm lời. Ảnh: VOV Năm 2010 khi chuẩn bị kết hôn với Lệ Quyên, ông chủ phòng trà Đức Huy bị đồn có vợ và con trai trước khi lấy nữ ca sĩ. Vào thời điểm đó, Lệ Quyên khẳng định doanh nhân Đức Huy chưa từng kết hôn song lại có con trai riêng. Ảnh: FB Đức Huy Chuyện hẹn hò của Đức Huy trước khi đến với Lệ Quyên là một ẩn số. Năm 2019, trên Tổ quốc, Lệ Quyên hé lộ, vào thời điểm mới biết nhau, cô và Đức Huy đều đang có một người được gọi là người yêu, tuy không còn tình cảm nhưng cũng không đành dứt bỏ vì đối phương không làm gì có lỗi với mình. Nữ ca sĩ phủ nhận cả hai chia tay người cũ chỉ vì muốn đến với nhau. Ảnh: FB Đức Huy Đầu năm 2021, tin đồn ông chủ phòng trà Đức Huy hẹn hò top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020 Cẩm Đan khiến dư luận xôn xao. Cẩm Đan quen biết chồng cũ Lệ Quyên vào thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam. Theo Cẩm Đan, biết cô đi thi chỉ với 300.000 đồng trong tay, ông chủ phòng trà Đức Huy muốn hỗ trợ. Phía chồng cũ Lệ Quyên cho biết, cả hai chỉ là bạn bè, anh em. Ảnh: Vietnamnet Cách đây ít tháng, cư dân mạng soi ra được bằng chứng cho rằng doanh nhân Đức Huy và Cẩm Đan chia tay. Cụ thể, Đức Huy hủy theo dõi Cẩm Đan trên Instagram trong khi Cẩm Đan khẳng định bản thân trong tình trạng độc thân. Ảnh: VTC Khánh My từng yêu Tiến Vũ. Cả hai gắn bó được 4 năm. Trong thời gian hẹn hò, cặp đôi “chị em” thường xuyên đăng tải hình ảnh tình tứ. Cuộc chia tay của Khánh My - Tiến Vũ diễn ra khá êm đẹp cách đây không lâu. Tiến Vũ cảm ơn bạn gái cũ vì đối xử tốt với anh. Ảnh: Giao thông Tháng 5/2018, Khánh My bất ngờ tiết lộ rằng trước mặt nhiều người, Trường Giang từng luôn miệng nói với cô: "Anh rất thích em, vì em đẹp". Được nam danh hài tán tỉnh, Khánh My từ chối vì biết Trường Giang yêu Nhã Phương. Lời hé lộ của Khánh My gây tranh cãi trái chiều. Ảnh: Dân Việt Năm 2018, trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt, Khánh My cho biết, bạn trai của cô toàn những người bình thường, chẳng có ai đại gia. Ảnh: FB Khánh My Khánh My khẳng định, cô không đánh đổi để đi cùng với một người đại gia quá lớn tuổi, lấy tiền hay đồ hiệu, đánh đổi thanh xuân. Ảnh: FB Khánh My Chia sẻ lý do không cần phải yêu đại gia, Khánh My cho biết: “Gia đình tôi kinh doanh bất động sản, bản thân tôi cũng là một nữ doanh nhân thành đạt, hoạt động song song cùng nghệ thuật. Nên tôi chẳng cần phải yêu đại gia!”. Ảnh: FB Khánh My Xem video "Khánh My tập thể dục". Nguồn FB Khánh My

Mới đây, ông chủ phòng trà Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên gây chú ý khi xuất hiện bên một cô gái vào tối ngày 24/12. Trong clip được lan truyền, doanh nhân Đức Huy và cô gái bước ra từ một tụ điểm, có những cử chỉ khá thân thiết. Đáng chú ý, Khánh My bị nhiều người réo tên vì có dáng người rất giống cô gái trong clip. Ngoài ra, cư dân mạng soi ra gần đây Khánh My có sở thích đánh golf giống Đức Huy. Ảnh: Vietnamnet, FB Khánh My, Đức Huy Doanh nhân Đức Huy từng có 10 năm chung sống với ca sĩ Lệ Quyên. Cặp đôi có một con trai. Trong thời gian mặn nồng, Lệ Quyên thường là người chia sẻ về hôn nhân trong khi doanh nhân Đức Huy khá kiệm lời. Ảnh: VOV Năm 2010 khi chuẩn bị kết hôn với Lệ Quyên, ông chủ phòng trà Đức Huy bị đồn có vợ và con trai trước khi lấy nữ ca sĩ. Vào thời điểm đó, Lệ Quyên khẳng định doanh nhân Đức Huy chưa từng kết hôn song lại có con trai riêng. Ảnh: FB Đức Huy Chuyện hẹn hò của Đức Huy trước khi đến với Lệ Quyên là một ẩn số. Năm 2019, trên Tổ quốc, Lệ Quyên hé lộ, vào thời điểm mới biết nhau, cô và Đức Huy đều đang có một người được gọi là người yêu, tuy không còn tình cảm nhưng cũng không đành dứt bỏ vì đối phương không làm gì có lỗi với mình. Nữ ca sĩ phủ nhận cả hai chia tay người cũ chỉ vì muốn đến với nhau. Ảnh: FB Đức Huy Đầu năm 2021, tin đồn ông chủ phòng trà Đức Huy hẹn hò top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020 Cẩm Đan khiến dư luận xôn xao. Cẩm Đan quen biết chồng cũ Lệ Quyên vào thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam. Theo Cẩm Đan, biết cô đi thi chỉ với 300.000 đồng trong tay, ông chủ phòng trà Đức Huy muốn hỗ trợ. Phía chồng cũ Lệ Quyên cho biết, cả hai chỉ là bạn bè, anh em. Ảnh: Vietnamnet Cách đây ít tháng, cư dân mạng soi ra được bằng chứng cho rằng doanh nhân Đức Huy và Cẩm Đan chia tay. Cụ thể, Đức Huy hủy theo dõi Cẩm Đan trên Instagram trong khi Cẩm Đan khẳng định bản thân trong tình trạng độc thân. Ảnh: VTC Khánh My từng yêu Tiến Vũ. Cả hai gắn bó được 4 năm. Trong thời gian hẹn hò, cặp đôi “chị em” thường xuyên đăng tải hình ảnh tình tứ. Cuộc chia tay của Khánh My - Tiến Vũ diễn ra khá êm đẹp cách đây không lâu. Tiến Vũ cảm ơn bạn gái cũ vì đối xử tốt với anh. Ảnh: Giao thông Tháng 5/2018, Khánh My bất ngờ tiết lộ rằng trước mặt nhiều người, Trường Giang từng luôn miệng nói với cô: "Anh rất thích em, vì em đẹp". Được nam danh hài tán tỉnh, Khánh My từ chối vì biết Trường Giang yêu Nhã Phương. Lời hé lộ của Khánh My gây tranh cãi trái chiều. Ảnh: Dân Việt Năm 2018, trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt, Khánh My cho biết, bạn trai của cô toàn những người bình thường, chẳng có ai đại gia. Ảnh: FB Khánh My Khánh My khẳng định, cô không đánh đổi để đi cùng với một người đại gia quá lớn tuổi, lấy tiền hay đồ hiệu, đánh đổi thanh xuân. Ảnh: FB Khánh My Chia sẻ lý do không cần phải yêu đại gia, Khánh My cho biết: “Gia đình tôi kinh doanh bất động sản, bản thân tôi cũng là một nữ doanh nhân thành đạt, hoạt động song song cùng nghệ thuật. Nên tôi chẳng cần phải yêu đại gia!”. Ảnh: FB Khánh My Xem video "Khánh My tập thể dục". Nguồn FB Khánh My