Soi scandal của Nguyễn Thị Thành trước khi thi HHHVVN

Nguyễn Thị Thành đang là một trong những thí sinh thu hút nhiều sự chú ý khi đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Bởi trước khi đến với cuộc thi này, người đẹp từng gây thị phi ở khá nhiều các cuộc thi nhan sắc khác. Ảnh: Huy Tran. Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, dù không đạt thành tích nhưng người đẹp gốc Bắc Ninh lại gây được nhiều thiện cảm của công chúng bởi nỗ lực vươn lên dù gia cảnh khó khăn. Ảnh: BTC. Tai tiếng chỉ bắt đầu từ khi Nguyễn Thị Thành tham gia cuộc thi The Face 2016. Thời điểm đó, cô là một thành viên của team Phạm Hương, nhưng xin rút ngay từ tập 2 vì lý do gia đình. Người đẹp 9X lập tức vướng nghi vấn "nói dối" khi rời The Face không lâu đã xuất hiện tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Ảnh cắt clip. Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, Nguyễn Thị Thành bị BTC loại khỏi cuộc thi khi bị phát hiện trồng 8 chiếc răng sứ, vi phạm quy chế thi và làm giả giấy tờ liên quan. Ảnh: BTC. Chưa đầy 1 năm sau, Nguyễn Thị Thành tiếp tục gây "sóng gió" khi dự thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam và giành danh hiệu Á khôi 1. Tuy nhiên, lùm xùm "8 chiếc răng sứ" trong quá khứ khiến cô bị tước danh hiệu ngay sau đó. Là người đẹp đầu tiên bị tước danh hiệu, Nguyễn Thị Thành không còn quyền đại diện Việt Nam tham dự bất kỳ cuộc thi sắc đẹp quốc tế nào. Bất chấp "lệnh cấm", chân dài sinh năm 1996 vẫn lên đường sang Ai Cập tham dự cuộc thi Miss Eco International 2017. Dù bị tước vương miện nhưng trong video giới thiệu bản thân được đăng tải trên fanpage cuộc thi, Nguyễn Thị Thành vẫn đội vương miện Á khôi Du lịch Việt Nam. Thành tích Á hậu 3 Miss Eco International 2017 của cô cũng không được Cục Nghệ thuật biểu diễn công nhận vì "thi chui". Người đẹp và ê-kíp còn bị phạt số tiền lên tới hơn 55 triệu đồng. Ảnh: Saostar. Việc Nguyễn Thị Thành dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Những scandal trong quá khứ liệu có ngăn cản được cô trên con đường chinh phục đỉnh cao ở cuộc thi nhan sắc. Ảnh: Ngô Viết Đại Dương. Dù vậy, người đẹp gốc Bắc Ninh vẫn tự tin chia sẻ: "Quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, mình sẽ là một Nguyễn Thị Thành rất khác - tự tin, bản lĩnh cùng một trái tim dũng cảm và nồng ấm". Ảnh: FBNV. Xem video "Nguyễn Thị Thành tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam". Nguồn Youtube:

