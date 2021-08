Soi hôn nhân của Sỹ Luân với vợ giáo viên kém 12 tuổi

Mới đây, trong một gameshow, Sỹ Luân chia sẻ rằng mẹ của anh vẫn chưa chấp nhận Phương Thảo là con dâu. Thực tế, khi mới hẹn hò, Phương Thảo không được lòng gia đình Sỹ Luân vì vậy cả hai từng chia tay không ít lần. Ảnh: Vietnamnet Năm ngoái, trên sóng truyền hình, bà xã của Sỹ Luân từng gửi lời xin lỗi đến mẹ chồng vì những lời nói trong lúc nóng giận khiến bà đau lòng và mong nhận được sự tha thứ. Ảnh: Zing Phương Thảo kém Sỹ Luân 12 tuổi, là một MC, giáo viên tiếng Anh - tiếng Trung. Cặp đôi bắt đầu quen nhau vào năm 2013. Vì kín tiếng, Sỹ Luân và Phương Thảo bí mật hẹn hò đến năm 2019 thì mới công khai mối quan hệ. Ảnh: PLO Tháng 2/2020, Phương Thảo hạ sinh con gái đầu lòng An Nhiên. Sỹ Luân chia sẻ, anh luôn yêu thương và trân quý bà xã. Thời điểm Phương Thảo mang thai, thương vợ cực khổ, chật vật, Sỹ Luân lo lắng, an ủi để vợ có thể bình ổn tâm lý vượt qua khủng hoảng trong giai đoạn mang thai nhạy cảm. Nam ca sĩ thậm chí đã khóc khi thấy vợ mang bầu con gần 4kg vẫn cố gắng sinh thường. Con gái của Sỹ Luân càng lớn càng đáng yêu. Nam ca sĩ chia sẻ, bé An Nhiên là động lực rất lớn cho anh để làm việc, để tiếp tục sống và tràn đầy năng lượng. Từ khi có con, Sỹ Luân không có thời gian để nghỉ vì phải chăm sóc con. Trong một chương trình, Phương Thảo chia sẻ, cô cảm thấy bản thân may mắn hơn rất nhiều người vì còn có gia đình, chồng con và bạn bè luôn ở bên cạnh. Có con chung nhưng vợ chồng Sỹ Luân vẫn chưa tổ chức đám cưới. Trong cuộc phỏng vấn với Zing, nam ca sĩ từng tâm sự về hôn lễ: "Thực ra, cưới xin chỉ là cái cớ. Tờ giấy kết hôn cũng là hình thức. Điều quan trọng là thái độ, sự chân tình, lòng yêu thương, niềm tin mà cả hai dành cho nhau. Lễ cưới sắp tới của tôi sẽ diễn ra ở khách sạn 5 sao. Tiệc chỉ bày các món chay và trà. Tôi muốn đó là dịp để mọi người cùng dành cho nhau những điều tốt đẹp. Vợ tôi thì thích tổ chức lễ cưới ở biển cho lãng mạn". Xem video "Vợ Sỹ Luân tham gia Vì bạn xứng đáng". Nguồn FBNV

Mới đây, trong một gameshow, Sỹ Luân chia sẻ rằng mẹ của anh vẫn chưa chấp nhận Phương Thảo là con dâu. Thực tế, khi mới hẹn hò, Phương Thảo không được lòng gia đình Sỹ Luân vì vậy cả hai từng chia tay không ít lần. Ảnh: Vietnamnet Năm ngoái, trên sóng truyền hình, bà xã của Sỹ Luân từng gửi lời xin lỗi đến mẹ chồng vì những lời nói trong lúc nóng giận khiến bà đau lòng và mong nhận được sự tha thứ. Ảnh: Zing Phương Thảo kém Sỹ Luân 12 tuổi, là một MC, giáo viên tiếng Anh - tiếng Trung. Cặp đôi bắt đầu quen nhau vào năm 2013. Vì kín tiếng, Sỹ Luân và Phương Thảo bí mật hẹn hò đến năm 2019 thì mới công khai mối quan hệ. Ảnh: PLO Tháng 2/2020, Phương Thảo hạ sinh con gái đầu lòng An Nhiên. Sỹ Luân chia sẻ, anh luôn yêu thương và trân quý bà xã. Thời điểm Phương Thảo mang thai, thương vợ cực khổ, chật vật, Sỹ Luân lo lắng, an ủi để vợ có thể bình ổn tâm lý vượt qua khủng hoảng trong giai đoạn mang thai nhạy cảm. Nam ca sĩ thậm chí đã khóc khi thấy vợ mang bầu con gần 4kg vẫn cố gắng sinh thường. Con gái của Sỹ Luân càng lớn càng đáng yêu. Nam ca sĩ chia sẻ, bé An Nhiên là động lực rất lớn cho anh để làm việc, để tiếp tục sống và tràn đầy năng lượng. Từ khi có con, Sỹ Luân không có thời gian để nghỉ vì phải chăm sóc con. Trong một chương trình, Phương Thảo chia sẻ, cô cảm thấy bản thân may mắn hơn rất nhiều người vì còn có gia đình, chồng con và bạn bè luôn ở bên cạnh. Có con chung nhưng vợ chồng Sỹ Luân vẫn chưa tổ chức đám cưới. Trong cuộc phỏng vấn với Zing, nam ca sĩ từng tâm sự về hôn lễ: "Thực ra, cưới xin chỉ là cái cớ. Tờ giấy kết hôn cũng là hình thức. Điều quan trọng là thái độ, sự chân tình, lòng yêu thương, niềm tin mà cả hai dành cho nhau. Lễ cưới sắp tới của tôi sẽ diễn ra ở khách sạn 5 sao. Tiệc chỉ bày các món chay và trà. Tôi muốn đó là dịp để mọi người cùng dành cho nhau những điều tốt đẹp. Vợ tôi thì thích tổ chức lễ cưới ở biển cho lãng mạn". Xem video "Vợ Sỹ Luân tham gia Vì bạn xứng đáng". Nguồn FBNV