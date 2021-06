Soi cuộc sống của Duy Phương và dàn danh hài thập niên 1990

Duy Phương là một trong những nghệ sĩ hài miền Nam đầu tiên mang hài kịch ra miền Bắc. Ông cùng ca sĩ Ngọc Tân đi diễn ở khắp các tỉnh miền Bắc. Một vở diễn gắn liền với tên tuổi của Duy Phương là “Trong nhà ngoài phố”. Năm 1993, ông tham gia series video ca nhạc “Mưa bụi”, được khen vừa hát hay vừa diễn hài tự nhiên. Ảnh: Vietnamnet Vào thời kỳ hoàng kim ở những năm 1990, Duy Phương sở hữu nhiều căn nhà, xe hơi. Tuy nhiên, Duy Phước - con trai Duy Phương cho hay bố của anh tán gia bại sản vì thua cá độ đá banh. Bản thân Duy Phương thừa nhận ông từng cá độ bóng đá nhưng không đâm đầu hơn thua đến mức trắng tay mà chỉ thua khoảng vài trăm triệu. Ảnh: Vietnamnet Ở tuổi xế chiều, Duy Phương vất vả mưu sinh. Ông kinh doanh quán ăn nhưng ế ẩm, không đủ khả năng trả tiền vay mượn. Nam nghệ sĩ thỉnh thoảng nhận thêm show hát hội chợ với cát sê chưa đến 1 triệu đồng. Mới đây, Duy Phương kêu gọi khán giả gửi tiền để làm Youtube kiếm thêm thu nhập mùa dịch. Giống Duy Phương, Hồng Tơ nổi tiếng khi đóng hài. Những năm 1990, anh đắt show cùng cát sê cao. Thời nổi tiếng, Hồng Tơ tâm sự từng kiếm được hàng trăm triệu mỗi ngày. Với cát sê cao ngất ngưởng, nam nghệ sĩ lao vào cá độ. Ảnh: Vietnamnet Không chỉ sạt nghiệp, Hồng Tơ còn tan cửa nát nhà vì trò đỏ đen. Nam nghệ sĩ kể người vợ cũ của anh đã chịu đựng và tha thứ cho anh rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn quyết định chia tay. Ảnh: Thời đại plus Năm 2019, Hồng Tơ "ngựa quen đường cũ". Anh bị công an bắt và phạt 50 triệu đồng vì đánh bạc. Sau ồn ào này, Hồng Tơ tạm rời xa nghệ thuật, sống khép kín để tự răn đe mình. Nam diễn viên hài cho biết, suốt thời gian ồn ào, anh thấy mình may mắn vì luôn có người vợ thứ hai bên cạnh. Ảnh: Vietnamnet Bảo Chung cũng là danh hài thập niên 1990. Anh nổi tiếng tham gia series video ca nhạc “Mưa bụi”. Bảo Chung cho biết, cát sê của anh vào thời kỷ đỉnh cao có thể mua được nhà mặt tiền. Anh từng sưu tập gần 40 siêu xe có chiếc trị giá vài chục cây vàng. Ảnh: Sức khỏe & đời sống Đang có cuộc sống giàu sang, Bảo Chung lâm vào cảnh vỡ nợ vì đầu tư bất động sản. Đúng lúc đó, ông nhận được lời mời của nghệ sĩ hài hải ngoại Vân Sơn qua Mỹ cộng tác. Năm 2000, Bảo Chung đưa vợ con qua Mỹ định cư. Ảnh: Sức khỏe & đời sống Gần đây, Bảo Chung về nước hoạt động nghệ thuật. Cách đây không lâu, ông làm giám khảo casting Thách thức danh hài. Ảnh: VOV Xem video "Nghệ sĩ Duy Phương kêu gọi khán giả gửi tiền làm Youtube". Nguồn Youtube nhân vật

