Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung kể chuyện hiếm muộn, khuyên chồng đi... lấy vợ

Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung sau một thời gian ở ẩn, chị cũng đã thoải mái kể về cuộc sống của mình Chia sẻ với PV, Vũ Cẩm Nhung cho hay: "Tôi kết hôn năm 26 tuổi, gần 5 năm mới mang thai lần đầu. Khi ấy, tôi mang bầu song thai. Nhưng niềm vui lúc ấy không trọn vẹn bởi tôi bị sinh non khi mang thai hơn 5 tháng. Tôi rất đau lòng khi không giữ được con. Tuy vậy, chồng đã luôn ở bên cạnh để chia sẻ với tôi. Anh còn viết thư nhờ mọi người không nhắc lại chuyện buồn để tôi nhanh chóng vượt qua nỗi đau. Trong đời sống thường nhật, anh cũng tìm mọi cách để tôi nguôi ngoai theo cách nhẹ nhàng nhất". "Có những lúc áp lực, tôi còn khuyên chồng nên đi lấy vợ khác để họ sinh con cho anh. Nhưng may mắn là 4 năm sau, tôi sinh 1 bé trai. Vậy là tổng cộng 9 năm, tôi mới sinh được con cho chồng" - siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung tâm sự. Hiện tại, vợ chồng Vũ Cẩm Nhung đã có 2 con: Con trai tên Nam Anh, năm nay đã 7 tuổi. Cậu bé khá ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ và rất thương em gái. Cô "công chúa" tên Vi An được nhiều người khen có ngoại hình giống ba nhưng tính cách mạnh mẽ giống mẹ. Những lúc rảnh rỗi Cẩm Nhung lại quay về với niềm đam mê sàn diễn của mình. Vũ Cẩm Nhung cho biết, dù ông xã lớn lên và học tập ở nước ngoài nhưng anh vẫn luôn ủng hộ quan điểm nuôi dạy con theo truyền thống người Việt. Vợ chồng cô cũng không áp đặt hay tạo áp lực cho việc phát triểu của các con, thay vào đó là khuyến khích, ủng hộ 2 bé theo đuổi những sở thích riêng.

Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung sau một thời gian ở ẩn, chị cũng đã thoải mái kể về cuộc sống của mình Chia sẻ với PV, Vũ Cẩm Nhung cho hay: "Tôi kết hôn năm 26 tuổi, gần 5 năm mới mang thai lần đầu. Khi ấy, tôi mang bầu song thai. Nhưng niềm vui lúc ấy không trọn vẹn bởi tôi bị sinh non khi mang thai hơn 5 tháng. Tôi rất đau lòng khi không giữ được con. Tuy vậy, chồng đã luôn ở bên cạnh để chia sẻ với tôi. Anh còn viết thư nhờ mọi người không nhắc lại chuyện buồn để tôi nhanh chóng vượt qua nỗi đau. Trong đời sống thường nhật, anh cũng tìm mọi cách để tôi nguôi ngoai theo cách nhẹ nhàng nhất". "Có những lúc áp lực, tôi còn khuyên chồng nên đi lấy vợ khác để họ sinh con cho anh. Nhưng may mắn là 4 năm sau, tôi sinh 1 bé trai. Vậy là tổng cộng 9 năm, tôi mới sinh được con cho chồng" - siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung tâm sự. Hiện tại, vợ chồng Vũ Cẩm Nhung đã có 2 con: Con trai tên Nam Anh, năm nay đã 7 tuổi. Cậu bé khá ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ và rất thương em gái. Cô "công chúa" tên Vi An được nhiều người khen có ngoại hình giống ba nhưng tính cách mạnh mẽ giống mẹ. Những lúc rảnh rỗi Cẩm Nhung lại quay về với niềm đam mê sàn diễn của mình. Vũ Cẩm Nhung cho biết, dù ông xã lớn lên và học tập ở nước ngoài nhưng anh vẫn luôn ủng hộ quan điểm nuôi dạy con theo truyền thống người Việt. Vợ chồng cô cũng không áp đặt hay tạo áp lực cho việc phát triểu của các con, thay vào đó là khuyến khích, ủng hộ 2 bé theo đuổi những sở thích riêng.