Siêu mẫu Naomi Campbell vô tình lộ ngực vì style quá táo bạo

Siêu mẫu Naomi Campbell trở thành tâm điểm của cánh săn ảnh tại buổi họp báo ra mắt vở nhạc kịch "Get Up Stand Up! Bob Marley The Musical" tại London bởi style hở ngực táo bạo. Diện chiếc áo jacket denim và không mặc áo lót bên trong, siêu mẫu 51 tuổi vô tình để lộ ngực. (Ảnh: Goffphotos) Bộ denim của Naomi là của thương hiệu thời trang danh tiếng Alexander McQueen có giá 1540 bảng Anh (gần 50 triệu đồng). (Ảnh: Goffphotos) Để phần eo thêm thon gọn, Naomi kết hợp chiếc thắt lưng to bản màu đen ở eo. (Ảnh: Getty Images) Siêu mẫu da màu kết hợp bộ trang phục với chiếc clutch đen và đôi giày cao gót cùng màu túi. (Ảnh: Goffphotos) Style không mặc áo ngực bên trong áo vest khiến mọi cử động của Naomi đều bị cánh săn ảnh quan tâm. (Ảnh: Gettt Images) Cuối tháng 5/2021, Naomi Campbell gây bất ngờ khi khoe ảnh con gái mới sinh trên mạng xã hội. Tuy nhiên từ đó tới nay cô không bật mí thêm bất cứ thông tin, hình ảnh gì về con gái mới sinh. Có nguồn tin cho rằng Naomi đã sinh con nhờ phương pháp mang thai hộ. Tháng 7/2021, cánh săn ảnh bắt gặp cô ăn mặc giản dị, đẩy xe đưa con gái đi chơi trên đường phố New York. (Ảnh TheImageDirect.com)Xem video "Show diễn thời trang của người ngoại cỡ". Nguồn VTV24

