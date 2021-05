Sao Việt tiếc thương NTK Nhật Dũng qua đời vì bệnh lạ

NTK Nhật Dũng qua đời vào tối ngày 19/5 tại nhà riêng. Trước đó, anh bị vi khuẩn xâm nhập ăn vào não sau chuyến đi từ thiện vào tháng 10/2020 ở quê nhà Quảng Bình. Ngày 17/5, Nhật Dũng nhập viện cấp cứu nhưng được bệnh viện trả về nhà. Sự ra đi của Nhật Dũng khiến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp rất xót xa. Trên trang cá nhân, Á hậu Bảo Như bày tỏ sự tiếc thương Nhật Dũng qua đời. Bảo Như gửi lời xin lỗi đến NTK Nhật Dũng vì không thể ở bên anh trong những ngày tháng cuối đời. Sinh thời, nam thiết kế hết mực quan tâm đến Bảo Như và con gái của cô. Hoa hậu Thu Hoài chia sẻ hình ảnh mặc áo dài của Nhật Dũng. Đi kèm với đó, cô thương tiếc: "Vậy là hết đau đớn rồi, ông ngoại trẻ bay về một nơi thật đẹp nhé. Nhà thiết kế áo dài Nhật Dũng, người bạn, người em của chúng ta đã ra đi mãi mãi. Hoài xin chia buồn cùng gia đình em”. Hay tin Nhật Dũng ra đi ở tuổi 41, Võ Hạ Trâm viết: “Cảm ơn anh, người anh tài hoa đã khóc vì xúc động khi làm bộ áo dài cưới cho vợ chồng em. Và hôm nay, em đau lòng từ xa tiễn biệt anh về với đất mẹ. Vậy là anh đã hoàn thành sứ mạng làm đẹp cho đời bằng tà áo dài truyền thống Việt, đó sẽ luôn là điều tốt đẹp còn mãi dù anh không còn nữa. Hãy yên nghỉ anh nhé, em sẽ luôn hồi hướng cho anh được đến nơi an lành. Tạm biệt người anh của em". Diễm Hương chia sẻ ảnh chụp tin nhắn nhờ Nhật Dũng may áo dài cho mẹ của cô. "Hay tin dữ, em vô cùng thương tiếc. Cầu mong anh an nghỉ bình yên", Diễm Hương viết. Bé Mona Bảo Tiên bàng hoàng trước sự ra đi của NTK Nhật Dũng. Ca sĩ Phương Anh xót xa khi NTK Nhật Dũng qua đời. Trước đó, khi nghe tin Nhật Dũng nguy kịch, Phương Anh rất lo lắng: “Thương anh của em lắm, nhìn anh mà em bất lực, không thể giúp được gì cho anh lúc này. Bao nhiêu hình ảnh và kỷ niệm cứ ùa về trước mắt. Xót xa cho anh quá”. Lý Kim Thảo cũng gửi lời tiễn biệt đến nhà thiết kế thân thiết. Xem video "NTK Nhật Dũng cùng nghệ sĩ Kim Xuân và dàn mẫu trong chương trình "Thời trang và cuộc sống". Nguồn FBNV

