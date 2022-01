Sao Việt tiếc thương người mẫu Nguyễn Tuyết qua đời ở tuổi 29

Mới đây, người mẫu Nguyễn Tuyết qua đời vì tai nạn ở tuổi 29. Biết tin, siêu mẫu Xuân Lan vô cùng bàng hoàng. "Bé ơi, an yên nhẹ nhàng ra đi. Hết vất vả và hết khổ rồi. Thương em", Xuân Lan xót xa. NTK Đỗ Mạnh Cường cũng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Nguyễn Tuyết. Hàng loạt người mẫu bước ra từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011 như Thùy Dương, Hoàng Oanh... xót xa khi Nguyễn Tuyết qua đời. Status thương tiếc của người mẫu Hoàng Oanh. Hoàng Thùy, Lê Thúy cũng tiếc thương Nguyễn Tuyết. "Thương và nhớ mày nhiều! Đây là lần cuối tao được nói chuyện với mày, mới đây thôi mà sao vội quá. Yên nghỉ và bình an mày nhé", Hoàng Thùy chia sẻ. Ảnh: VTC Hoàng Thùy, Lê Thúy từng tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011 giống Nguyễn Tuyết. Người mẫu Nhã Trúc cho biết, Nguyễn Tuyết gặp tai nạn và không qua khỏi. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng khi Nguyễn Tuyết đột ngột ra đi. "RIP Nguyễn Khánh Tuyết. Làng mẫu mất đi một chân dài hiền lành. Hãy tiếp tục sống lạc quan ở thế giới bên kia nhé", một người bạn đăng tải dòng trạng thái tiếc thương trên trang cá nhân của Nguyễn Tuyết. Nguyễn Tuyết sinh năm 1993. Ngoài danh hiệu top 6 Vietnam's Next Top Model 2011, cô từng lọt top 30 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh - Miss Photo 2012. Nguyễn Tuyết sống kín tiếng trước khi qua đời. Xem video "Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời". Nguồn VTC

