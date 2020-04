COVID-19 đã cướp đi sinh mạng những nghệ sĩ quốc tế nào?

Terrence McNally là một trong những nghệ sĩ quốc tế qua đời vì COVID-19. Ông trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 82 tại Mỹ. Sinh thời, ông nhận 4 giải Tony được xem như Oscar nhạc kịch. Truyền thông ca tụng Terrence McNally là thi sĩ của nhà hát Mỹ và là một trong những nhà viết kịch đương đại vĩ đại nhất thế giới. Ảnh: Shutterstock Diễn viên hài gạo cội người Scotland Eddie Large ra đi vì mắc COVID-19 ở tuổi 79. Cố nghệ sĩ được biết đến là thành viên trong nhóm hài Little&Large. Nhóm gồm Eddie Large và Syd Little, nổi tiếng hồi thập niên 1970-1980. Ảnh: Zing Vì nhiễm COVID-19, Manu Dibango ra đi. Nam nghệ sĩ sinh năm 1933 tại Cameroon (quốc gia ở Trung Phi). Ông là một ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ saxophone có tầm ảnh hưởng đến âm nhạc châu Phi và toàn thế giới. Tên tuổi của ông gắn liền với bài hát Soul Makossa. Ảnh: Business Insider Nam diễn viên Mark Blum được chẩn đoán mắc COVID-19, sau đó qua đời ở tuổi 70. Ông từng đóng các bộ phim nổi tiếng như: Desperately Seeking Susan, Crocodile Dundee, You, Mozart in the Jungle, Succession, NYPD Blue. Ảnh: CNN Ca sĩ Joe Diffie qua đời chỉ 2 ngày sau khi thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông vốn là một trong những tên tuổi lớn nhất của dòng nhạc đồng quê Mỹ cuối thế kỷ 20. Năm 1998, nam nghệ sĩ sinh năm 1958 đoạt giải Grammy. Ảnh: Eonline Chỉ sau 2 ngày được chẩn đoán mắc COVID-19, nam diễn viên Andrew Jack qua đời. Ông mất ở tuổi 76. Sinh thời, ông tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng của Hollywood, trong đó đáng chú ý nhất là 2 phần của loạt phim Star Wars là The Force Awakens và The Last Jedi. Ảnh: Metro UK Ở tuổi 53, Adam Schlesinger ra đi vì COVID-19. Anh sinh ra tại Manhattan (New York), Mỹ, là một ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Adam đã thành lập ban nhạc Fountains of Wayne. Năm 2003, ban nhạc nhận đề cử Grammy với ca khúc Stacy's Mom. Ảnh: Thời đại Danh sách nghệ sĩ qua đời vì COVID-19 còn có ca sĩ nhạc sĩ người Anh Cy Tucker. Ông hưởng thọ 77 tuổi, có nhiều bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Sinh thời, Cy Tucker từng hợp tác với ban nhạc huyền thoại The Beatles, cố danh ca Cilla Black. Ảnh: Metro UK Nữ diễn viên gạo cội người Italy – Lucia Bose ra đi tại nhà riêng tại thị trấn Brieva – Tây Ban Nha ở tuổi 89. Căn bệnh khiến bà qua đời là COVID-19. Năm 1974, Lucia Bose đăng quang ngôi vị hoa hậu Italy rồi lấn sân đóng phim. Năm 1999, bà nhận đề cử Quả Cầu Vàng của Italy cho vai chính trong “Harem Suare". Ảnh: Vietnamnet Nghệ sĩ kèn trumpet nổi tiếng Mỹ Wallace Roney cũng mắc COVID-19 và không may ra đi ở tuổi 60. Theo The Guardian, nam nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy năm 1994 cho album "A tribute to miles". Ảnh: Người lao động Theo Reuter, Wilhelm Burmann - người huấn luyện viên cho các vũ công ballet hàng đầu thế giới hơn 4 thập kỷ qua đời ở New York - Mỹ vì suy thận sau khi mắc COVID-19. Nam vũ sư sinh năm 1939 tại Đức, bắt đầu sự nghiệp năm 16 tuổi. Alan Merrill qua đời vì COVID-19 ở một bệnh viện ở New York. Huyền thoại nhạc Rock sinh năm 1951, tại thành phố The Bronx, bang New York, Mỹ. Ông là thành viên của ban nhạc rock The Arrows và là đồng sáng tác và ca sĩ thể hiện ca khúc nổi tiếng I Love Rock 'n' Roll phát hành năm 1975. "Vua hài" Nhật Bản Ken Shimura cũng ra đi vì COVID-19. Ông sinh năm 1950, là nghệ sĩ kỳ cựu của làng giải trí Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông khởi nghiệp với vai trò thành viên nhóm hài Drifters. Năm 2018, ông cấp cứu vì bệnh gan. Đầu năm 2019, nam danh hài phẫu thuật Polyp đại trực tràng. Đạo diễn kiêm chủ nhiệm bộ phận đối ngoại của hãng phim Hồ Bắc Thường Khải qua đời tại một bệnh viện ở thành phố Vũ Hán sau khi mắc COVID-19 ở tuổi 55. Ngoài nam đạo diễn, căn bệnh còn cướp đi sinh mạng cha mẹ, chị gái của anh. Ảnh: Zing Mời quý độc giả xem video "Tin tức mới nhất về dịch Covid-19 sáng 3/4". Nguồn VTC Now

