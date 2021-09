Phi Nhung và loạt nghệ sĩ qua đời vì COVID-19

Trưa ngày 28/9, ca sĩ Phi Nhung qua đời. Cô mắc COVID-19, nhập viện điều trị tại bệnh viện Gia An 115 từ ngày 19/8. Đến tối 26/8, Phi Nhung chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy vì bệnh tình chuyển biến nặng. Ảnh: Vietnamnet Trước Phi Nhung, không ít nghệ sĩ Việt cũng qua đời vì COVID-19. Y Jang Tuyn là một trong số đó. Nam ca sĩ phát hiện mắc COVID-19 vào đầu tháng 8. Đến ngày 20/9, Y Jang Tuyn ra đi ở tuổi 42. Ngày 21/9, nhà quay phim, nhiếp ảnh gia Tường Lê ra đi ở tuổi 58 sau 10 ngày nhập viện điều trị COVID-19. Ảnh: Zing Ca sĩ Phương Quế Như bị lây nhiễm COVID-19 từ anh trai. Sau khi anh trai của cô mất, ngày 9/8, nữ ca sĩ được đưa vào bệnh viện. Ngày 16/8, cô ruột của Phương Mỹ Chi qua đời. Trước khi mắc COVID-19, Quế Như có đến 5 bệnh nền. Ảnh: Zing NSƯT Khải Hoàn qua đời vào ngày 31/7 vì COVID-19. Ông ra đi ở tuổi 68. 3 tuần trước khi mất, nam nghệ sĩ nhập viện điều trị do mắc COVID-19. Vì có bệnh nền đau dạ dày nhiều năm nên bệnh tình của nhạc sĩ Khải Hoàn không cải thiện. Ảnh: Người lao động Ca sĩ Phi Hải qua đời vì COVID-19 ở tuổi 50 vào ngày 30/7. Ca sĩ Hương Giang - bà xã của Phi Hải chia sẻ trên Người Lao Động, cô rất đau xót khi những ngày cuối đời của anh vợ con không được nhìn mặt. Chiều ngày 24/7, nghệ sĩ Kim Phượng thấy khó thở nên được người nhà đưa vào bệnh viện. Khi làm xét nghiệm, bà dương tính với SARS-CoV-2. Do có nhiều bệnh nền như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường,... nghệ sĩ Kim Phượng không qua khỏi. Bà ra đi ở tuổi 66 vào trưa ngày 25/7. Ảnh: Zing Nghệ sĩ Bạch Mai - chị gái của nghệ sĩ Kim Phượng cũng mất vì COVID-19. Nghệ sĩ Bạch Mai trút hơi thở cuối cùng vào tối ngày 25/8 sau hơn 1 tháng điều trị. Bà ra đi ở tuổi 73. Ảnh: Giao thông Giới nghệ sĩ cũng tiếc thương rocker Trung Thành Sago, danh ca Lệ Thu, nghệ sĩ Lâm Bửu Sang, ca sĩ Đình Hùng, đạo diễn Nguyễn Tấn Lực qua đời vì COVID-19. Ảnh: Dân Việt, Tiền Phong, Người lao động Xem video "Phi Nhung để mặt mộc hát tại nhà". Nguồn FB Phi Nhung

