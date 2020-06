Sao Việt tiếc thương MC Diệu Linh qua đời ở tuổi 29

>>> Mời quý độc giả xem video "MC Diệu Linh trong chương trình Khỏe đẹp cùng Thể thao TV". Nguồn Youtube/ Khỏe đẹp cùng Thể thao TV:

"Em về với bình yên. Buồn và rất thương em, cô đồng nghiệp xinh xắn, hiền lành và ngoan ngoãn, luôn năng nổ cùng anh trong mọi hoạt động. "Bữa trưa vui vẻ" cũng mất đi một người dẫn năm nào. Mọi người sẽ rất nhớ em Nguyễn Diệu Linh", Quang Minh viết.

Ca sĩ Minh Quân cũng xót xa khi hay tin: “Hãy yên nghỉ nhé em MC Nguyễn Diệu Linh! R.I.P. Thành kính phân ưu cùng gia đình và bạn bè”. Còn MC Danh Tùng đau buồn viết: “Rồi sẽ chẳng còn mệt mỏi, đớn đau em ạ. Em yên nghỉ nhé”. Ca sĩ Bằng Kiều, Hà Anh cũng gửi lời vĩnh biệt đến Diệu Linh.

MC Mỹ Lan không giấu được sự đau buồn và thông báo ngừng kêu gọi quyên góp khi MC Diệu Linh qua đời. “Nửa đêm qua nghe tin em nhưng không dám tin là sự thật, chỉ mong là có sự nhầm lẫn nào đó. Sống chết mong manh quá. Lan xin phép ngừng tiếp nhận quà tặng Linh. Những tình cảm và món quà đã sẻ chia, Lan xin phép mang tới gia đình và đặt trước linh cữu em”, Mỹ Lan cho hay.