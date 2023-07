Sao Việt phản ứng thế nào khi bị chê “hết thời“?

Nổi tiếng từ những năm cuối thập niên 90 - đầu thập niên 2000, tên tuổi Phương Thanh từng làm chao đảo làng nhạt Việt. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, giọng ca "Trống Vắng" hạn chế đi hát và liên tục bị đồn đã "hết thời". Dù nhiều lần lên tiếng khẳng định "không ai mãi sống ở tuổi 20", thế nhưng mới đây "chị Chanh" vẫn phải lên trang cá nhân "cầu cứu": "Lớn tuổi rồi á, không hát rock được, hết thời rồi á! Đừng phá vậy chứ! Để cho U50 sống, làm việc và chứng minh sự nỗ lực nhé!". Giọng ca sinh năm 1973 tự động viên: "U50 vẫn phải khoẻ, trẻ đẹp, đầy năng lượng tích cực nha!". Trước đó, trong chương trình "Khu vườn âm thanh", bà mẹ hai con bày tỏ: "Tôi đã trải qua một giai đoạn dài bị nói là hết thời, nhưng tôi muốn suy nghĩ tích cực hơn, rằng qua thời này thì mọi chuyện sẽ khác. Chỉ những người không có ý chí phấn đấu, tự đánh mất chính mình mới là kẻ hết thời". Là gương mặt nữ diễn viên gạo cội được yêu thích trong mảng sitcom, phim truyền hình, nghệ sĩ Phi Phụng cũng phải nhận về những chê bai "hết thời", "cả đời diễn vai phụ". Đối mặt với những bình luận ác ý, Phi Phụng đáp trả cứng rắn trên trang cá nhân: "Tôi thấy khá bình thường, miệng đời mà họ muốn nói gì nói. Tôi vẫn luôn cảm ơn Tổ nghiệp, dù đã lớn tuổi nhưng ông Tổ vẫn cho một việc làm mà không phải ai muốn cũng có được. Tôi không giận đâu, tôi rất bình tĩnh trước những lời bình tiêu cực". Ở tuổi 65, nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn nhận show để bớt nhớ nghề. Những lúc không đi quay, cô cùng ông xã quây quần bên con cháu. Từng là mỹ nhân đình đám của màn ảnh Việt thập niên 90, Việt Trinh có cuộc sống thoải mái sau hơn một năm giải nghệ. Không ngại khi bị chê "hết thời", phải đi bán hàng online, "Người đẹp Tây Đô" bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân: "Phương châm sống của tôi, biết đủ là sẽ đủ, biết giàu là sẽ giàu. Sống an toàn nhất, là làm đủ sống và biết lượng sức mình. Các bạn muốn so sánh tôi với ai cũng được, muốn miệt thị tôi như thế nào, tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm một điều duy nhất, đó là tối đi ngủ, được ngủ ngon". Việc vắng bóng khỏi showbiz khiến cũng khiến Cát Phượng đối mặt với không ít lần bị chê "hết thời". Trên kênh YouTube của mình, Cát Phượng tự nhận: "Em hết thời rồi mấy anh chị ơi, không ai mời em làm gì cả". Thực tế, nữ diễn viên hài đang rục rịch chuẩn bị cho sự trở lại với nhiều dự án nghệ thuật sắp tới. Nổi tiếng là người thẳng tính, Tuấn Hưng là một trong số ít những sao Việt dám đáp trả lại những nhận xét không hay về mình. Khi bị "antifan" chê "hết thời", giọng ca "Tìm lại bầu trời" cho biết dù không được học hành bài bản nhưng đến nay anh đã có 24 năm đứng trên sân khấu. "Các bạn thấy đến bây giờ tôi vẫn có studio riêng, vẫn chỉn chu trong chương trình livestream mà các bạn đang xem. Mặc dù mình đã quen với những việc như vậy nhưng mình vẫn cảm thấy cái văn hóa dùng Facebook của các bạn trẻ bây giờ phải xem lại", Tuấn Hưng đáp trả. Đối diện với những tin đồn hết thời, Bảo Thy lại chọn cách phản ứng khá nhẹ nhàng. Khi có khán giả cho rằng Bảo Thy bị "ế show", cô khéo léo đáp trả: "Chị không ế show tí nào đâu, tặng nhẹ em chiếc ảnh mail box của chị để làm bằng chứng hẳn hoi. Chẳng qua chị mê con quá nên chưa chịu xa con thôi nha". Nữ ca sĩ hài lòng với những gì mình đang có: "Khi bạn 35 tuổi mà vẫn được là "Công chúa bong bóng" nhưng ở một giao diện sang trọng, trưởng thành hơn". Rẽ hướng sang bán hàng online, rồi kinh doanh bất động sản, Hùng Thuận - cậu bé An trong phim "Đất rừng Phương Nam" nổi tiếng ngày nào - từng nhận về nhiều lời chê bai "hết thời" hay "cò đất". Dù ban đầu có chút chạnh lòng nhưng nam diễn viên lựa chọn cách chắt lọc thông tin. Chia sẻ trên VietNamNet, Hùng Thuận cho rằng công việc gì cũng được miễn là chính đáng, không phạm pháp.Xem video: "Phương Thanh biểu diễn trong chung kết Ai sẽ thành sao". Nguồn FB Phương Thanh

Nổi tiếng từ những năm cuối thập niên 90 - đầu thập niên 2000, tên tuổi Phương Thanh từng làm chao đảo làng nhạt Việt. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, giọng ca "Trống Vắng" hạn chế đi hát và liên tục bị đồn đã "hết thời". Dù nhiều lần lên tiếng khẳng định "không ai mãi sống ở tuổi 20", thế nhưng mới đây "chị Chanh" vẫn phải lên trang cá nhân "cầu cứu": "Lớn tuổi rồi á, không hát rock được, hết thời rồi á! Đừng phá vậy chứ! Để cho U50 sống, làm việc và chứng minh sự nỗ lực nhé!". Giọng ca sinh năm 1973 tự động viên: "U50 vẫn phải khoẻ, trẻ đẹp, đầy năng lượng tích cực nha!". Trước đó, trong chương trình "Khu vườn âm thanh", bà mẹ hai con bày tỏ: "Tôi đã trải qua một giai đoạn dài bị nói là hết thời, nhưng tôi muốn suy nghĩ tích cực hơn, rằng qua thời này thì mọi chuyện sẽ khác. Chỉ những người không có ý chí phấn đấu, tự đánh mất chính mình mới là kẻ hết thời". Là gương mặt nữ diễn viên gạo cội được yêu thích trong mảng sitcom, phim truyền hình, nghệ sĩ Phi Phụng cũng phải nhận về những chê bai "hết thời", "cả đời diễn vai phụ". Đối mặt với những bình luận ác ý, Phi Phụng đáp trả cứng rắn trên trang cá nhân: "Tôi thấy khá bình thường, miệng đời mà họ muốn nói gì nói. Tôi vẫn luôn cảm ơn Tổ nghiệp, dù đã lớn tuổi nhưng ông Tổ vẫn cho một việc làm mà không phải ai muốn cũng có được. Tôi không giận đâu, tôi rất bình tĩnh trước những lời bình tiêu cực". Ở tuổi 65, nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn nhận show để bớt nhớ nghề. Những lúc không đi quay, cô cùng ông xã quây quần bên con cháu. Từng là mỹ nhân đình đám của màn ảnh Việt thập niên 90, Việt Trinh có cuộc sống thoải mái sau hơn một năm giải nghệ. Không ngại khi bị chê "hết thời", phải đi bán hàng online, "Người đẹp Tây Đô" bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân: "Phương châm sống của tôi, biết đủ là sẽ đủ, biết giàu là sẽ giàu. Sống an toàn nhất, là làm đủ sống và biết lượng sức mình. Các bạn muốn so sánh tôi với ai cũng được, muốn miệt thị tôi như thế nào, tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm một điều duy nhất, đó là tối đi ngủ, được ngủ ngon". Việc vắng bóng khỏi showbiz khiến cũng khiến Cát Phượng đối mặt với không ít lần bị chê "hết thời". Trên kênh YouTube của mình, Cát Phượng tự nhận: "Em hết thời rồi mấy anh chị ơi, không ai mời em làm gì cả". Thực tế, nữ diễn viên hài đang rục rịch chuẩn bị cho sự trở lại với nhiều dự án nghệ thuật sắp tới. Nổi tiếng là người thẳng tính, Tuấn Hưng là một trong số ít những sao Việt dám đáp trả lại những nhận xét không hay về mình. Khi bị "antifan" chê "hết thời", giọng ca "Tìm lại bầu trời" cho biết dù không được học hành bài bản nhưng đến nay anh đã có 24 năm đứng trên sân khấu. "Các bạn thấy đến bây giờ tôi vẫn có studio riêng, vẫn chỉn chu trong chương trình livestream mà các bạn đang xem. Mặc dù mình đã quen với những việc như vậy nhưng mình vẫn cảm thấy cái văn hóa dùng Facebook của các bạn trẻ bây giờ phải xem lại", Tuấn Hưng đáp trả. Đối diện với những tin đồn hết thời, Bảo Thy lại chọn cách phản ứng khá nhẹ nhàng. Khi có khán giả cho rằng Bảo Thy bị "ế show", cô khéo léo đáp trả: "Chị không ế show tí nào đâu, tặng nhẹ em chiếc ảnh mail box của chị để làm bằng chứng hẳn hoi. Chẳng qua chị mê con quá nên chưa chịu xa con thôi nha". Nữ ca sĩ hài lòng với những gì mình đang có: "Khi bạn 35 tuổi mà vẫn được là "Công chúa bong bóng" nhưng ở một giao diện sang trọng, trưởng thành hơn". Rẽ hướng sang bán hàng online, rồi kinh doanh bất động sản, Hùng Thuận - cậu bé An trong phim "Đất rừng Phương Nam" nổi tiếng ngày nào - từng nhận về nhiều lời chê bai "hết thời" hay "cò đất". Dù ban đầu có chút chạnh lòng nhưng nam diễn viên lựa chọn cách chắt lọc thông tin. Chia sẻ trên VietNamNet, Hùng Thuận cho rằng công việc gì cũng được miễn là chính đáng, không phạm pháp. Xem video: "Phương Thanh biểu diễn trong chung kết Ai sẽ thành sao". Nguồn FB Phương Thanh