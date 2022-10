Sao Việt nô nức dự đám cưới Phương Nga - Bình An

Đám cưới Phương Nga - Bình An vào tối ngày 21/10 quy tụ dàn sao Việt. Các diễn viên Huyền Lizzie, Đình Tú, Mạnh Trường, Lã Thanh Huyền đến dự hôn lễ. Ảnh: Người đưa tin Đám cưới của Phương Nga còn có sự góp mặt của vợ chồng Hà Việt Dũng, Tuấn Tú, Dương Hoàng Yến. Ảnh: Người đưa tin Hương Giang Idol, Á hậu Tú Anh, Á hậu Thanh Tú đến chúc mừng cặp đôi Phương Nga - Bình An. Ảnh: Người đưa tinPhương Nga được bố đẻ đưa vào lễ đường. Ảnh: Linh Lê Chí Khoảnh khắc ý nghĩa của cô dâu bên chồng và bố đẻ. Ảnh: Linh Lê Chí Phương Nga không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Ảnh: Linh Lê Chí Đôi uyên ương thực hiện các nghi lễ trong đám cưới. Ảnh: Linh Lê Chí Nàng á hậu cùng chồng cắt bánh cưới. Ảnh: Linh Lê Chí Phương Nga gợi cảm trong chiếc váy cưới trễ vai. Ảnh: Linh Lê Chí Khoảnh khắc hài hước của cô dâu chú rể bên dàn khách mời. Ảnh: Linh Lê Chí Vào buổi chiều ngày 21/10, cặp đôi tổ chức tiệc cưới riêng tư. Ảnh: Linh Lê Chí Cô dâu chú rể hôn nhau đắm đuối trước sự hò reo của bạn bè, người thân. Ảnh: Linh Lê Chí Hôn lễ của Phương Nga đẹp như cổ tích. Ảnh: Linh Lê Chí Xem video "Á hậu Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

Đám cưới Phương Nga - Bình An vào tối ngày 21/10 quy tụ dàn sao Việt. Các diễn viên Huyền Lizzie, Đình Tú, Mạnh Trường, Lã Thanh Huyền đến dự hôn lễ. Ảnh: Người đưa tin Đám cưới của Phương Nga còn có sự góp mặt của vợ chồng Hà Việt Dũng, Tuấn Tú, Dương Hoàng Yến. Ảnh: Người đưa tin Hương Giang Idol, Á hậu Tú Anh, Á hậu Thanh Tú đến chúc mừng cặp đôi Phương Nga - Bình An. Ảnh: Người đưa tin Phương Nga được bố đẻ đưa vào lễ đường. Ảnh: Linh Lê Chí Khoảnh khắc ý nghĩa của cô dâu bên chồng và bố đẻ. Ảnh: Linh Lê Chí Phương Nga không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Ảnh: Linh Lê Chí Đôi uyên ương thực hiện các nghi lễ trong đám cưới. Ảnh: Linh Lê Chí Nàng á hậu cùng chồng cắt bánh cưới. Ảnh: Linh Lê Chí Phương Nga gợi cảm trong chiếc váy cưới trễ vai. Ảnh: Linh Lê Chí Khoảnh khắc hài hước của cô dâu chú rể bên dàn khách mời. Ảnh: Linh Lê Chí Vào buổi chiều ngày 21/10, cặp đôi tổ chức tiệc cưới riêng tư. Ảnh: Linh Lê Chí Cô dâu chú rể hôn nhau đắm đuối trước sự hò reo của bạn bè, người thân. Ảnh: Linh Lê Chí Hôn lễ của Phương Nga đẹp như cổ tích. Ảnh: Linh Lê Chí Xem video "Á hậu Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam