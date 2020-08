Sao Việt đồng loạt hủy show, loạt chương trình bị hoãn vì COVID-19

Để đảm bảo sự an toàn cho bản thân và khán giả trong bối cảnh dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, hàng loạt sao Việt hủy show. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hủy buổi gặp gỡ fans miền Trung. Noo Phước Thịnh hủy 2 show diễn ở Đà Nẵng. Đồng thời, một sự kiện và một show ở quán bar của anh đều ngừng vô thời hạn. Đây cũng là tình hình chung của nhiều nghệ sĩ khác. Ca sĩ Châu Khải Phong phải hủy 5 show diễn ở Đà Nẵng và 4 chương trình ở Quảng Ngãi để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người. Ảnh: Zing Ca sĩ Lê Hiếu chủ động hủy 3 show ở Đà Nẵng và một show ở Hội An trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Nữ ca sĩ Thái Trinh thông báo sẽ hoãn buổi minishow quảng bá album ở Đà Nẵng vào ngày 8/8 sắp tới. Ca sĩ Đan Trường cùng học trò Trung Quang hủy 3 đêm diễn. Trước đó, vào tháng 3, Đan Trường từng bị hủy 20 show với lý do tương tự. Nguyễn Trần Trung Quân rời đêm diễn ở Đà Lạt từ ngày 1/8 sang ngày 12/9. Ảnh: An ninh thủ đô Một đơn vị chuyên tổ chức biểu diễn ở Đà Lạt thông báo tạm hoãn các buổi diễn của Quách Tuấn Du (31/7), Lân Nhã - Nguyên Hà (9/8), Lê Hiếu (9/8), Hòa Minzy (15/8), Chí Tài (15/8). Vì COVID-19, NSND Hồng Vân đóng cửa 2 sân khấu Phú Nhuận và Chợ Lớn từ ngày 1/8. Trước đó, nữ nghệ sĩ đã 2 lần đóng cửa sân khấu với lý do tương tự. Ảnh: Tiền Phong Các sự kiện giải trí, văn hóa lớn cũng bị tạm hoãn hoặc chuyển sang phát online. Theo Vietnamnet, sự kiện Đại tiệc công nghệ trên mặt nước - "Tôi nổi bật, tạo khác biệt" ngày 1/8 tại TP HCM sẽ tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Trước đó, sự kiện dự kiến diễn ra với quy mô lên đến 8.000 người. Đây cũng là lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP trình diễn bản hit "Có chắc yêu là đây". Liveshow V-Heartbeat, chương trình "Không khoảng cách" của VTV hay Music Home của FPT cũng ghi hình mà không có khán giả. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - ông Phan Ngọc Thọ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế quyết định không tổ chức Festival 2020 (dự kiến diễn ra từ ngày 26-31/8) trong năm nay, mà dời sang năm sau. Ảnh: Zing Hàng loạt sự kiện thời trang trong nước cũng phải tạm hoãn. NTK Chung Thanh Phong hoãn show thời trang ngày 1/8 sang giữa tháng. 2 NTK Lê Ngọc Lâm và Trương Thanh Hải cũng tạm hoãn chương trình thời trang diễn ra vào đầu tháng 8. Show diễn của NTK Phạm Anh Thư hoàn tất khâu chuẩn bị tới 80%, dự kiến diễn ra tối 2/8. Tuy nhiên, chương trình bị hoãn vì dịch bệnh. Mời quý độc giả xem video "Hà Nội ra công điện khẩn ứng phó với COVID-19". Nguồn VTC16

