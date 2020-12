Sao Việt đón Giáng sinh 2020 hoành tráng thế nào?

Vợ chồng Hà Tăng tổ chức tiệc Giáng sinh 2020 tưng bừng bên các bạn bè thân thiết. Cựu người mẫu Thúy Hạnh trang hoàng căn biệt thự khi Giáng sinh tới. Cô chăm chút từng góc nhỏ trong căn biệt thự khiến ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ. Đàm Thu Trang đăng khoảnh khắc yêu thương của ba bố con Cường đô la, Suchin và Subeo nằm bên cây thông Noel to bự. Đàm Thu Trang chuẩn bị rất nhiều quà để tặng bạn bè tới dự Noel tại biệt thự của vợ chồng cô. Hoa hậu Giáng My tổ chức tiệc Noel hoành tráng tại biệt thự triệu đô của cô. Khách mời toàn những người nổi tiếng như: Hoa hậu Hà Kiều Anh, Á hậu Vi Thị Đông, ca sĩ Hồng Nhung, vợ chồng diễn viên Chi Bảo… Giáng My còn tặng quà từng khách mời tới dự bữa tiệc. Lan Khuê và con trai cùng trang trí cây thông Noel khổng lồ. Á hậu Thúy Vân cùng chồng và con trai tươi cười trước thời khắc chào đón Giáng sinh. Nữ diễn viên Lã Thanh Huyền mời hội bạn thân tới nhà ăn tiệc Noel. Ca sĩ Lưu Hương Giang, Hoa hậu Ngọc Hân cùng Lã Thanh Huyền tạo dáng trong căn biệt thự sang chảnh của cô. Hoa hậu Phạm Hương chuẩn bị một bàn ăn ngập tràn những món ăn dịp Noel trong căn nhà tại Mỹ. Ngọc Trinh trang hoàng căn biệt thự trị giá 40 tỷ với tông màu chủ đạo là vàng trắng để đón Giáng sinh 2020. 5 thành viên gia đình Hồng Ngọc sẵn sàng đón Noel. Vợ chồng nữ ca sĩ "Mắt nai cha cha cha" chuẩn bị rất nhiều món quà để tặng người thân yêu dịp Giáng sinh. Không tổ chức Noel đình đám như các sao Việt khác nhưng Minh Tú lại có một Noel đặc biệt bên dàn học trò tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam. Xem video Chợ Giáng sinh ở làng quê Anh". Nguồn VTV24:

