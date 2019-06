Sao nam mặc váy, đi giày cao gót catwalk như người mẫu gây sốc

Trên trang cá nhân, Sam Smith vừa chia sẻ với người hâm mộ khoảnh khắc mặc váy dạo chơi trong vườn hoa. Nam ca sĩ 27 tuổi lựa chọn thiết kế 2 dây màu bạc bắt mắt, kết hợp cùng áo khoác tím nhạt nữ tính. Giọng ca nước Anh có sở thích đặc biệt với trang phục dành cho nữ giới. Sao nam này từng khiến nhiều người bất ngờ khi khoe khả năng catwalk điêu luyện trên đôi giày cao lênh khênh. Sao nam mặc váy và đi giày cao gót ngay cả khi biểu diễn trên sân khấu. Chủ nhân hit Lay Me Down tiết lộ anh có đam mê với thời trang phái nữ từ nhỏ. “Tôi yêu giày cao gót và sở hữu rất nhiều đôi giày ở nhà”, nam ca sĩ chia sẻ với tờ Sunday Times. Kể từ khi công khai là người đồng tính vào năm 2014, Sam Smith không còn "gò mình" trong những bộ suit chỉn chu mà thoải mái thể hiện niềm đam mê với váy áo và giày cao gót. Vào ngày đầu tiên của năm 2018, anh không những mặc váy mà còn đội chiếc mũ lớn kết từ hoa tươi. Nam ca sĩ có xu hướng ưa chuộng các mẫu váy có màu sắc nổi bật hoặc thiết kế lấp lánh. Anh từng thừa nhận bị ám ảnh bởi phong cách trang điểm của Boy George cũng như vẻ đẹp nóng bỏng của Marilyn Monroe. "Từng có thời gian tôi không có bất kỳ loại quần áo nào của nam giới. Tôi thường trang điểm thật kỹ trước khi đến trường, đeo lông mi giả, mặc quần legging và khoác áo lông", nam ca sĩ chia sẻ thêm về việc theo đuổi vẻ đẹp nữ tính của mình. Giọng ca nhận giải Grammy từng sống ở vùng quê còn cổ hủ và kỳ thị những người thuộc cộng đồng LBGT. Ở tuổi 19, anh chuyển tới London (Anh) để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và chính thức công khai giới tính với người thân. Hiện, Sam Smith hẹn hò ngôi sao phim 13 Reasons Why, Brandon Flynn. Hai người thường công khai hôn môi và ôm ấp tình tứ ở nơi công cộng. Khi xuất hiện bên bạn trai, nam ca sĩ thường lựa chọn trang phục nam tính và gọn gàng, khác hẳn loạt ảnh mặc váy nữ tính trên mạng xã hội. Sam Smith là em họ của ca sĩ Lily Allen và diễn viên Alfie Allen. Nam ca sĩ nổi tiếng từ năm 2012 khi single Latch lọt vào các bảng xếp hạng âm nhạc lớn của nước Anh. Năm 2015, ca khúc Stay With Me (Darkchild Version) đã giúp anh chiến thắng 3 hạng mục gồm Bản thu âm của năm, Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grammy.

