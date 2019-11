Sao Hàn sốc, đóng băng hoạt động trước cái chết của Goo Hara

Tin tức Goo Hara qua đời ở tuổi 28 gây chấn động showbiz Hàn. Hiện tại, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của Goo Hara. Han Seung Yeon - thành viên cùng nhóm nhạc với Goo Hara sốc nặng khi nghe tin dữ. Han Seung Yeon được cho là gặp gỡ Goo Hara vài ngày trước. Theo thông tin, Han Seung Yeon đã tới hẳn căn hộ của nữ ca sĩ để xác nhận sự việc. Kahi - cựu trưởng nhóm After School tiếc thương Goo Hara qua đời. “"Lại một mặt trời lặn xuống...Yên nghỉ nhé”. Ca sĩ chuyển giới Ha Ri Su bày tỏ cô rất buồn trước cái chết của Goo Hara. "Mong cô ấy có thể an nghỉ", Ha Ri Su viết. Diễn viên Han Ye Seul cũng đau buồn khi Goo Hara ra đi. "Trái tim tôi quặn thắt”, cô chia sẻ. Rapper DinDin đăng tải ảnh của Goo Hara đồng thời gửi lời xin lỗi đến người bạn thân. “Đáng lẽ mình phải giúp cậu dù chỉ là một chút ít ỏi, xin lỗi cậu. Mình tức giận bản thân quá mức. Xin lỗi và cảm ơn cậu", DinDin viết. Hàng loạt sao Hàn vừa tuyên bố đóng băng hoạt động nghệ thuật trước cái chết của Goo Hara như diễn viên Jung Hae In, nhóm MAMAMOO, ca sĩ Park Ji Hoon, nhóm EXO, diễn viên Im Soo Hyang.Tang lễ của Goo Hara sẽ được tổ chức kín đáo ở bệnh viện Severance, Gangnam. Đây cũng là nơi diễn ra tang lễ của Sulli - bạn thân của Goo Hara cách đây gần 2 tháng. Gia đình Goo Hara sẽ bố trí một phòng tại nhà tang lễ để người hâm mộ viếng nữ ca sĩ từ 15h ngày 25/11 (giờ Seoul) tới 12h ngày 27/11. Mời quý độc giả xem video "Sao Hàn tiếc thương Sulli qua đời". Nguồn Youtube

