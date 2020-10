“Ròm” 1 tuần thu 48 tỷ: Cơ hội vàng cho phim Việt ra rạp?

"Ròm", bộ phim có góc nhìn chân thực về cuộc sống của người lao động nghèo, phản ánh những vấn đề xã hội như trẻ mồ côi, chơi lô đồ, vay nặng lãi, đòi nợ thuê, giải tỏa nhà… đã đạt doanh thu kỷ lục sau 1 tuần ra rạp.

Sau một tuần công chiếu, đã có 700.000 khán giả tới xem phim "Ròm", đồng nghĩa với việc phim thu về 2 triệu USD (48 tỷ đồng). Trước khi ra rạp, "Ròm" đã được công chiếu và đoạt giải cao nhất tại LHP Busan.

Mặc dù càng lâu ra rạp, chi phí PR cho phim càng tăng, nhưng Lý Hải vẫn không dám mạo hiểm: “Thông thường, một phim điện ảnh đầu tư khoảng 4-5 tỷ đồng cho chiến dịch PR. Nhưng phải dời lịch chiếu vì dịch bệnh, số tiền PR của Lật mặt 5 hiện tại đã lên tới 6-8 tỷ đồng”.



Theo dự kiến của Lý Hải, “Lật mặt 5” sẽ ra rạp dịp 30/4, nhưng cuối cùng anh đành phải hoãn sang tận đầu năm sau vì diễn biến khó lường của dịch bệnh. “Hiện tại, nhiều người vẫn lo lắng vì không biết tình hình dịch thế nào, nhu cầu giải trí thực chất vẫn xếp sau các ngành thiết yếu khác”, Lý Hải chia sẻ.