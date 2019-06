Rao thanh lý đồ trên mạng, Vân Trang sốc vì fan nói điều này

Không riêng Vân Trang mà gần đây rất nhiều sao Việt như: Hồ Ngọc Hà, Kỳ Duyên, Trà Ngọc Hằng... tiến hành "tổng sale off" tủ đổ của mình. Riêng diễn viên Vân Trang cũng giải thích lý do bán lại đồ vì: "Trang có một đống nhiều đồ cần thanh lý, vì nếu không hằng ngày Trang sẽ phải đau khổ vì không biết đồ mình mới mua nằm ở đâu và nếu không thanh lý thì phòng đồ không còn chỗ để Trang mua được đồ mới nữa. Khổ tâm lắm!". "Nên Vân Trang thanh lý đồ bớt, đồ cấp độ nào cũng có hết ạ. Đồ của Trang, đồ của Nì, đồ đôi mẹ con, thượng vàng hạ cám, đồ mặc vài lần, đồ mặc ít lần, thậm chí đồ chưa mặc mà theo thói quen về là bứt tử cái mặc đi rồi. (Yên tâm là đồ mặc nát rồi là Trang không có up album này đâu nha)". Không chỉ bán lại đồ của mình mà Vân Trang còn thanh lý đồ của cả con gái. Thế nhưng, khi nữ diễn viên "Dù gió có thổi" vừa mới lên tiếng rao bán thì một số người nhắn tin để xin. Trước cách hành xử có phần quá vô tư này, Vân Trang chỉ nhắc nhẹ nhưng cũng đủ khiến người xin đồ đỏ mặt: "Đồ cho thì Trang đã có người cho rồi nha vì Trang cũng có nhiều người thân lắm (nên các bạn đừng inbox xin nữa nha. Trang khó xử lắm, kỳ lắm. Còn đồ Trang up lên đây là đồ thanh lý. Trang muốn thanh lý dù là rẻ vì muốn mọi người cũng trân trọng món đồ mình có thôi ạ (dù 50 nghìn mình bỏ ra cũng quý hơn là đồ được cho đúng không)". Xem phong cách thời trang của nữ diễn viên có thể thấy style của cô khá trẻ trung, cũng không kén người mặc như nhiều sao Việt. Bởi vậy, nếu đăng bán chắc chắc những set đồ của Vân Trang sẽ được nhiều người chú ý và lựa mua. Không thuê hẳn cửa hàng giống Hồ Ngọc Hà, Vân Trang làm theo cách truyền thống là đăng những trang phục không dùng đến lên mạng. Mới dọn 1/3 tủ đồ mà Vân Trang đã chọn ra được khá nhiều quần áo không dùng đến.

