Quỳnh Châu “Bố Già” ngày càng gợi cảm hậu chia tay bạn trai người mẫu

Chế Nguyễn Quỳnh Châu xuất thân là người mẫu. Chân dài sinh năm 1994 từng lọt top Vietnam's Next Top Model 2014. Nữ diễn viên phim “ Bố già” tham gia không ít cuộc thi nhan sắc như Hoa khôi Áo dài 2016 (thành tích top 5) và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 (thành tích top 15). Bạn gái cũ của Quang Hùng hiện tại theo đuổi công việc MC và diễn xuất. Quỳnh Châu từng tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh “Bố già”, "Hoa hậu giang hồ", "Muôn kiểu làm dâu". Trong “Bố già”, Quỳnh Châu đảm nhận vai trò trợ lý xinh đẹp của Quắn. Quỳnh Châu hẹn hò người mẫu Quang Hùng khi cả hai tham gia Vietnam's Next Top Model 2014. Sau 3 năm gắn bó, Quang Hùng chủ động chia tay Quỳnh Châu khiến cô đau khổ một thời gian dài. Sau cuộc tình với Quang Hùng, chân dài đến từ Đà Lạt trở nên kín tiếng về chuyện tình cảm. So với thời điểm mới vào showbiz, tình cũ của Quang Hùng xinh đẹp, trẻ trung, gợi cảm hơn nhiều. Đáng chú ý, từ năm 2017, vòng một vốn khiêm tốn của Quỳnh Châu trở nên đầy đặn hơn khiến một số người đặt nghi vấn cô nâng ngực. Chân dài sinh năm 1994 không lên tiếng về tin đồn “nâng cấp” vòng một. Nhan sắc của Quỳnh Châu ngày càng thăng hạng. Tình cũ của Quang Hùng theo đuổi phong cách gợi cảm, trẻ trung, cá tính. Quỳnh Châu khéo khoe vòng một căng tràn với váy hai dây. Nữ người mẫu được khen ngợi ăn mặc hợp mốt. Xem trailer phim "Bố già". Nguồn Galaxy

Chế Nguyễn Quỳnh Châu xuất thân là người mẫu. Chân dài sinh năm 1994 từng lọt top Vietnam's Next Top Model 2014. Nữ diễn viên phim “ Bố già” tham gia không ít cuộc thi nhan sắc như Hoa khôi Áo dài 2016 (thành tích top 5) và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 (thành tích top 15). Bạn gái cũ của Quang Hùng hiện tại theo đuổi công việc MC và diễn xuất. Quỳnh Châu từng tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh “Bố già”, "Hoa hậu giang hồ", "Muôn kiểu làm dâu". Trong “Bố già”, Quỳnh Châu đảm nhận vai trò trợ lý xinh đẹp của Quắn. Quỳnh Châu hẹn hò người mẫu Quang Hùng khi cả hai tham gia Vietnam's Next Top Model 2014. Sau 3 năm gắn bó, Quang Hùng chủ động chia tay Quỳnh Châu khiến cô đau khổ một thời gian dài. Sau cuộc tình với Quang Hùng, chân dài đến từ Đà Lạt trở nên kín tiếng về chuyện tình cảm. So với thời điểm mới vào showbiz, tình cũ của Quang Hùng xinh đẹp, trẻ trung, gợi cảm hơn nhiều. Đáng chú ý, từ năm 2017, vòng một vốn khiêm tốn của Quỳnh Châu trở nên đầy đặn hơn khiến một số người đặt nghi vấn cô nâng ngực. Chân dài sinh năm 1994 không lên tiếng về tin đồn “nâng cấp” vòng một. Nhan sắc của Quỳnh Châu ngày càng thăng hạng. Tình cũ của Quang Hùng theo đuổi phong cách gợi cảm, trẻ trung, cá tính. Quỳnh Châu khéo khoe vòng một căng tràn với váy hai dây. Nữ người mẫu được khen ngợi ăn mặc hợp mốt. Xem trailer phim "Bố già". Nguồn Galaxy