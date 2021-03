Hậu trường thú vị ít biết của phim 290 tỷ “Bố già”

Bộ phim “Bố già” của Trấn Thành đang có doanh thu 290 tỷ đồng, trở thành bộ phim chiếu rạp có doanh thu cao nhất Việt Nam. Ngoài dàn diễn viên, những câu chuyện hậu trường phim cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Bé Ngân Chi - diễn viên nhí đóng bé Bù Tọt - con gái của ông Ba Sang trong “Bố già” chia sẻ trên Zing, bé tăng 2 kg do được danh hài Trấn Thành cho ăn nhiều quá. Không chỉ Ngân Chi, cả đoàn đều than thở vì tăng cân khi "Bố già" đóng máy. Ngân Chi tiết lộ thêm trong cảnh quay gọi bạn thân kể lại câu chuyện giữa ba Sang và mẹ ruột, Trấn Thành chưa ưng ý tâm lý của em nên bắt em dừng lại, chạy một vòng trong xóm khiến chó cắn ầm ĩ. Nhờ đó, Ngân Chi vào cảnh quay tốt hơn và không sợ chó nữa. Đóng vai Quắn - con trai ông Ba Sang trong “Bố già”, Tuấn Trần bị trật khớp tay khi quá nhập tâm vào cảnh tranh cãi, đấm vào tủ. Nam diễn viên cho biết, anh bị đẩy cảm xúc trước việc Trấn Thành diễn quá hay. Ảnh: Saostar Tuy bị thương nhưng Tuấn Trần vẫn quyết định tiếp tục quay. Thấy đàn em kiên quyết như vậy, Trấn Thành mời được một chuyên gia nắn xương đến để sơ cứu cho Tuấn Trần. Rất may, Tuấn Trần nhanh chóng hồi phục, không phải mổ. Ảnh: Saostar Đóng cô thợ may Cẩm Lệ trong “Bố già”, Lê Giang chia sẻ, cô rất áp lực vì Trấn Thành khó tính. Nữ nghệ sĩ thừa nhận, trong đoàn quay, cô là người bị Trấn Thành mắng nhiều nhất, kế đến là Tuấn Trần. “Nhiều lúc bị mắng đến mức ấm ức bật khóc trên phim trường "Bố già", tôi dặn lòng không thèm nói chuyện với Trấn Thành nữa nhưng hôm sau gặp lại vẫn chị em thân thiết bình thường", Lê Giang cho hay. “Thím Ánh” của “Bố già” - diễn viên Lan Phương chia sẻ trên VTC, cảnh cô bị chồng tát quay đến 4 tiếng. Theo nữ diễn viên, với những cảnh quay như vậy, kỹ thuật, kỹ xảo nào cũng không thể hiệu quả bằng làm thật, nghĩa là tát thật, tát rất đau. Xem trailer phim "Bố già". Nguồn Galaxy

Bộ phim “Bố già” của Trấn Thành đang có doanh thu 290 tỷ đồng, trở thành bộ phim chiếu rạp có doanh thu cao nhất Việt Nam. Ngoài dàn diễn viên, những câu chuyện hậu trường phim cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Bé Ngân Chi - diễn viên nhí đóng bé Bù Tọt - con gái của ông Ba Sang trong “Bố già” chia sẻ trên Zing, bé tăng 2 kg do được danh hài Trấn Thành cho ăn nhiều quá. Không chỉ Ngân Chi, cả đoàn đều than thở vì tăng cân khi "Bố già" đóng máy. Ngân Chi tiết lộ thêm trong cảnh quay gọi bạn thân kể lại câu chuyện giữa ba Sang và mẹ ruột, Trấn Thành chưa ưng ý tâm lý của em nên bắt em dừng lại, chạy một vòng trong xóm khiến chó cắn ầm ĩ. Nhờ đó, Ngân Chi vào cảnh quay tốt hơn và không sợ chó nữa. Đóng vai Quắn - con trai ông Ba Sang trong “Bố già”, Tuấn Trần bị trật khớp tay khi quá nhập tâm vào cảnh tranh cãi, đấm vào tủ. Nam diễn viên cho biết, anh bị đẩy cảm xúc trước việc Trấn Thành diễn quá hay. Ảnh: Saostar Tuy bị thương nhưng Tuấn Trần vẫn quyết định tiếp tục quay. Thấy đàn em kiên quyết như vậy, Trấn Thành mời được một chuyên gia nắn xương đến để sơ cứu cho Tuấn Trần. Rất may, Tuấn Trần nhanh chóng hồi phục, không phải mổ. Ảnh: Saostar Đóng cô thợ may Cẩm Lệ trong “Bố già”, Lê Giang chia sẻ, cô rất áp lực vì Trấn Thành khó tính. Nữ nghệ sĩ thừa nhận, trong đoàn quay, cô là người bị Trấn Thành mắng nhiều nhất, kế đến là Tuấn Trần. “Nhiều lúc bị mắng đến mức ấm ức bật khóc trên phim trường "Bố già" , tôi dặn lòng không thèm nói chuyện với Trấn Thành nữa nhưng hôm sau gặp lại vẫn chị em thân thiết bình thường", Lê Giang cho hay. “Thím Ánh” của “Bố già” - diễn viên Lan Phương chia sẻ trên VTC, cảnh cô bị chồng tát quay đến 4 tiếng. Theo nữ diễn viên, với những cảnh quay như vậy, kỹ thuật, kỹ xảo nào cũng không thể hiệu quả bằng làm thật, nghĩa là tát thật, tát rất đau. Xem trailer phim "Bố già". Nguồn Galaxy