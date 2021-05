Quyên góp từ thiện vướng tai tiếng, đâu chỉ có Hoài Linh!

Ồn ào từ thiện của Hoài Linh đang làm nóng dư luận. Sau khi bị thắc mắc về 13 tỷ ủng hộ miền Trung kêu gọi quyên góp cách đây 6 tháng, ngày 24/5 danh hài mới chịu lên tiếng. Hoài Linh phân trần vì dịch bệnh nên kế hoạch từ thiện bị hoãn. Sự chậm trễ về miền Trung từ thiện của Hoài Linh khiến không ít khán giả bức xúc. Nhiều người cho rằng lời giải thích của anh thiếu thuyết phục, đặc biệt khi danh hài bị bóc mẽ vẫn theo nhãn hàng đi từ thiện. Trước vụ Hoài Linh vướng tai tiếng khi quyên góp từ thiện, không ít sao Việt cũng rơi vào trường hợp tương tự. Phan Anh là một ví dụ điển hình. Sau khi quyên góp 24 tỷ cho bà con vùng lũ, nam MC đi trao quà. Trong đợt 1, Phan Anh sử dụng hơn 3 tỷ đồng, 21 tỷ đồng còn lại được thông báo dùng cho các hoạt động thiện nguyện chuyên sâu như trao bò giống, xây trường học kết hợp làm nhà chống lũ. Sau đợt 1 từ thiện, Phan Anh bắt đầu vướng ồn ào. Một luồng ý kiến chỉ trích nam MC đã sử dụng tiền từ thiện không đúng mục đích khi anh trích 2 tỷ từ 24 tỷ đồng thu được trong đợt quyên góp cho đồng bào miền Trung để gửi tặng quỹ Hiểu về trái tim. Phía MC Phan Anh thông báo do ước lượng số tiền còn lại nhiều hơn dự kiến nên anh và ê-kíp quyết định mở rộng đối tượng nhận sự hỗ trợ là bệnh nhi nghèo cần mổ tim của cả khu vực miền Trung thay vì không giới hạn tại hai tỉnh Quảng Bình – Hà Tĩnh, đặc biệt nhấn mạnh là ưu tiên trẻ em tại vùng bị thiệt hại nặng của các đợt lũ lụt. Ngoài bị chỉ trích sử dụng tiền từ thiện không đúng mục đích, Phan Anh còn vướng tin đồn ăn chặn tiền từ thiện. Phan Anh phủ nhận lời đồn thổi và lập website để công khai tất cả hoạt động thiện nguyện của mình nhưng không thể dập tắt những tin đồn. MC Đại Nghĩa cũng không tránh khỏi thị phi giống Phan Anh. Theo đó, trong một lần kêu gọi gây quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt, Đại Nghĩa bị một số cá nhân tố thiếu minh bạch về số tiền hơn 800 triệu đồng. Giữa ồn ào, nam MC quyết định làm sáng tỏ sự việc. Đại Nghĩa cho biết, số tiền trong tài khoản của quỹ An Vui chỉ là hơn 600 triệu đồng. “Nếu tôi có lòng dạ đen tối, tôi có thể để đúng số tiền như trong tài khoản, không cần phải thêm 200 triệu vào”, anh nói. Quyên góp được hơn 177 tỷ trong đợt lũ miền Trung năm 2020, Thủy Tiên vướng một số ồn ào trong hoạt động từ thiện. Nữ ca sĩ từng phải lên tiếng phủ nhận lời tố ăn chặn tiền từ thiện mua biệt thự, giải thích lý do ghi tên mình trên nhà chống lũ. Xem video "Hoài Linh trần tình đầy đủ vụ việc giữ gần 14 tỷ đồng quyên góp". Nguồn Vietnamnet

