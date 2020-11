Quý tử đáng yêu của Hoàng Oanh và chồng Tây điển trai

MC Hoàng Oanh sinh con trai đầu lòng vào tháng 8/2020. 2 tháng sau đó, cô sang Singapore đoàn tụ cùng ông xã Kevin. Bé Max Cole - con trai của MC Hoàng Oanh hiện tại được hơn 3 tháng tuổi, trông bụ bẫm, đáng yêu. Bé Max giống hệt bố từ lông mày, sống mũi cao đến làn da trắng. Hoàng Oanh thấy con trai có nét giống mình ở đôi mắt hí biết cười. Thiên thần nhí nhà Hoàng Oanh được fan của nữ MC rất yêu mến. Hoàng Oanh lập hẳn một tài khoản Instagram để đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của con trai. Nữ MC khoe con trai có kiểu tóc giống rapper Karik. “Ý tưởng lớn gặp nhau. Chú Karik ơi kiểu tóc superman này mẹ con chải cho con từ cả tháng trước rồi á. Mai mốt con mà biết rap mẹ dẫn con đi gặp chú tầm sư học đạo nhé", Hoàng Oanh dí dỏm. Bé Max có nhiều biểu cảm đáng yêu. Khoảnh khắc cậu nhóc say sưa ngủ đốn tim nhiều cư dân mạng. "Nhóc Tây mắt hí" ngày càng bụ bẫm. Doanh nhân người Mỹ Kevin phụ giúp Hoàng Oanh chăm sóc và chơi đùa cùng con trai. Trước đó, do dịch COVID-19, Kevin không thể về chăm sóc Hoàng Oanh khi cô mang bầu và sinh con. Sau 6 tháng xa cách, vợ chồng Hoàng Oanh mới được đoàn tụ, tình cảm ngày càng mặn nồng. Hai vợ chồng thi thoảng "trốn con" đi hẹn hò lãng mạn.Hoàng Oanh và chồng dự định sẽ đưa con trai về Việt Nam vào dịp Tết Nguyên Đán nếu dịch được kiểm soát an toàn trên toàn thế giới. Xem video "Hoàng Oanh từng bị dọa sinh non". Nguồn Youtube Hoàng Oanh

