Quế Anh trình diễn bikini bốc lửa ở Miss Grand International 2024

Quế Anh chính thức bước vào phần thi trang phục áo tắm - một trong những phần thi quan trọng ở Miss Grand International 2024. Ảnh chụp màn hình. Hoa hậu Quế Anh lựa chọn kiểu tóc tóc xoăn với lối trang điểm nhấn nhá ở phần mắt, giúp diện mạo thêm phần thu hút. Ảnh chụp màn hình. Đại diện Việt Nam tràn đầy tự tin ngay từ những bước chân đầu tiên. Quế Anh catwalk uyển chuyển, biểu cảm đa dạng, tích cực giao lưu bằng ánh mắt. Ảnh: FB Miss Grand International. Trước đó vài giờ, Quế Anh đăng tải bộ hình bikini nóng bỏng được thực hiện trước khi lên đường chinh chiến. Ảnh: Sen Vàng. Trả lời truyền thông từ Thái Lan, Quế Anh chia sẻ, cô rất hào hứng cho những phần thi quan trọng ở Miss Grand International 2024, trong đó có phần thi swimsuit: “Tôi có chút lo lắng nhưng đã sẵn sàng để thể hiện hết mình trên sân khấu, mong khán giả ủng hộ Quế Anh trong phần thi Swimsuit và cả hành trình sắp tới". Ảnh: Sen Vàng. Trước vòng thi áo tắm, Quế Anh hoàn thành khá tốt phần thi tài năng. Hai tiết mục Like that và Everytime we touch giúp cô ghi tên mình vào top 15, tiếp tục có cơ hội thể hiện mình để chinh phục vị trí cao hơn. Ảnh: Sen Vàng. Vào ngày 10/10, Quế Anh cùng các thí sinh ra mắt trong họp báo Miss Grand International 2024. Ảnh: Sen Vàng. Đại diện Việt Nam diện thiết kế dạ hội xẻ tà cao của NTK Nguyễn Tiến Truyển, khoe lợi thế đôi chân thon gọn và vòng eo nhỏ. Ảnh: Sen Vàng. Trên fanpage, Quế Anh nhiệt tình tương tác với khán giả bằng việc liên tục cập nhật hình ảnh của mình. Ảnh: Sen Vàng. Quế Anh chia sẻ, cô luôn lắng nghe ý kiến của người hâm mộ, quyết tâm thay đổi từng ngày. Ảnh: Sen Vàng. Dù lịch trình dày đặc, đại diện Việt Nam vẫn duy trì tinh thần, năng lượng tích cực và tươi tắn. Ảnh: Sen Vàng. Xem video: "Quế Anh thi bikini". Nguồn Sen Vàng

