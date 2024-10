Quế Anh lọt top 15 phần thi hát ở Miss Grand International 2024

Grand Voice Award - một trong những phần thi được trông chờ nhất Miss Grand International 2024 vừa diễn ra. Đại diện Việt Nam - Võ Lê Quế Anh hát Like that và Everytime we touch. Ảnh: FB Miss Grand International. Like that là ca khúc của nhóm nhạc Hàn Quốc Baby Monster giúp Quế Anh được gọi tên vào top 30 phần thi Grand Voice Award. Ngay sau đó, đại diện Việt Nam tiếp tục tham gia vòng thứ hai. Ảnh: FB Miss Grand International. Trình diễn ca khúc Everytime we touch, Quế Anh vào top 15. Ảnh: FB Miss Grand International. Ngoài Quế Anh, top 15 phần thi hát còn có đại diện Vương quốc Anh, Nigeria, Hà Lan, Na Uy, Greenland, Trinidad & Tobago, Mỹ, Pháp, Kosovo, Malaysia, Canada, Venezuela, Hong Kong và Philippines. Ảnh: FB Miss Grand International. Trước khi vào top 15 phần thi hát, Quế Anh lọt top 10 thí sinh được yêu thích nhất. Ảnh: FB Quế Anh.Hoa hậu Quế Anh chia sẻ, cô nhận được cảm tình của nhiều fan sắc đẹp tại Thái Lan khi tham gia cuộc thi. Ảnh: FB Quế Anh. Đại diện Việt Nam cho biết cô bất ngờ xen lẫn xúc động trước tình cảm của người hâm mộ ở xứ chùa vàng. Ảnh: FB Quế Anh. Quế Anh không ngừng biến hóa, làm mới hình ảnh từ thanh lịch, sang trọng đến gợi cảm, trẻ trung. Ảnh: FB Quế Anh. Quế Anh hiện tại thân thiết với đại diện Thái Lan Malin Chara-anan. Ảnh: FB Miss Grand International. Vài ngày trước, Quế Anh đăng tải lên trang cá nhân đoạn video ăn uống cùng Malin. Khoảnh khắc tương tác giữa hai người đẹp khiến khán giả thích thú. Ảnh: FB Miss Grand International. Xem video: "Võ Lê Quế Anh đáp trả tin đồn mua giải". Nguồn video: Vietnamnet

