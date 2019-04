Quang Huy khoe chuyện vui sau nửa năm ly hôn với Phạm Quỳnh Anh

Trên Instagram, đạo diễn Quang Huy tự hào khoe thành tích học tập của con gái lớn khi bé giành được HCV môn Toán học siêu sao. Chồng cũ của Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh bé Tuệ Lâm đang đeo chiếc Huy chương mà mình giành được kèm theo dòng caption: "My girl achieve the medal of Math Superstar" (Tạm dịch: Cô gái của tôi đoạt Huy chương Toán học siêu sao).

Chia sẻ của đạo diễn Quang Huy thu hút khá nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại lời khen vì thành tích xuất sắc của Tuệ Lâm.



Kể từ khi công khai ly hôn với Phạm Quỳnh Anh, Quang Huy trở nên vô cùng kín tiếng. 4 tháng sau ngày vướng ồn ào đời tư, ông bầu này mới hoạt động trở lại trên Instagram còn Facebook vẫn hoàn toàn im ắng. Tất cả những điều mà Quang Huy chia sẻ trên mạng xã hội gần đây đều liên quan đến hai con gái của mình.

Sau nhiều đồn đoán kéo dài gần 1 năm trời, tháng 10/2018, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy chính thức tuyên bố ly hôn sau 6 năm chung sống. Chuyện đổ vỡ của họ khiến nhiều người tiếc nuối vì trước khi tiến đến hôn nhân, cả hai đã có 10 năm yêu nhau. Từ chối tiết lộ về lý do chia tay, ông bầu Quang Huy cho biết sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, anh sẽ có chia sẻ cụ thể đến khán giả.

Về phía Phạm Quỳnh Anh, sau khi trải qua những chuyện buồn tình cảm thì cô đã tích cực hoạt động nghệ thuật và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Không chỉ đắt show ca hát, "bà mẹ hai con" còn gây chú ý với màn "lột xác" về hình ảnh và phong cách từ kín đáo sang quyến rũ, gợi cảm.

Nói về mối quan hệ của mình và chồng cũ Quang Huy, “bà mẹ hai con” trải lòng: “Tôi và Quang Huy có mối quan hệ rất tốt. Dù không còn chung lối, nhưng chúng tôi vẫn coi nhau là bạn bè. Như mọi người thấy, chúng tôi vẫn rất thoải mái khi chia sẻ những hình ảnh cùng đi ăn với nhau và đi với hai bên gia đình. Tôi tôn trọng sự bình yên cho các con của mình. Chúng tôi chia tay trong vui vẻ, nên không có gì phải nặng nề cả”.

Phạm Quỳnh Anh cũng cho hay, cô không muốn những ồn ào tình cảm làm ảnh hưởng đến cuộc sống và cũng không muốn bị nhắc nhiều đến chuyện riêng tư. Hơn ai hết, cô luôn muốn giữ sự bình yên cho hai con của mình. Nữ ca sĩ tâm sự, may mắn là con gái lớn Tuệ Lâm chỉ mới 6 tuổi, nhưng hiểu chuyện và rất tinh tế, không hỏi khó người lớn.