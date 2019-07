Quán quân The Voice Kids Quang Anh sau dao kéo "khác lạ"

Hồi tháng 5/2019, Quang Anh - quán quân The Voice Kids mùa đầu tiên - thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ. Giọng ca sinh năm 2001 nhận định ngoại hình đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực âm nhạc anh đang theo đuổi. Do đó, anh quyết định chỉnh sửa với lý do muốn tôn trọng khán giả và tạo sự mới mẻ. Theo dõi những hình ảnh được Quang Anh chia sẻ sau khi thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, có thể thấy đường nét gương mặt của anh cân đối hơn trước. Không còn nét bầu bĩnh, đáng yêu như khi tham gia The Voice Kids, Quang Anh hiện tại có gương mặt góc cạnh, mũi cao, thon gọn. Nhiều khán giả bất ngờ trước sự thay đổi của Quang Anh. Họ cho rằng sự lột xác này phù hợp với phong cách cá tính, thiên về màu sắc Âu Mỹ mà học trò Hồ Hoài Anh đang theo đuổi. Tuy nhiên, cũng có bình luận tỏ ra lạ lẫm với ngoại hình mà họ cho là thiếu tự nhiên của Quang Anh hiện tại. Quang Anh ít khi chụp chính diện mà chủ yếu khoe ảnh góc nghiêng. Đây là hướng nhìn cho thấy rõ nhất gương mặt góc cạnh và chiếc mũi cao của giọng ca 18 tuổi. Thực tế, từ năm 2018, nghi án Quang Anh phẫu thuật thẩm mỹ đã dấy lên vì công chúng thấy gương mặt của anh quá khác lạ. Khi đó, chia sẻ với phóng viên, Quang Anh khẳng định anh chưa dao kéo nhưng sẽ làm khi có điều kiện. “Ai cũng có nhu cầu được đẹp lên để tự tin hơn, do đó về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ, tôi không phản đối hay kỳ thị. Mọi người nghĩ sao thì nghĩ, còn cá nhân tôi hiện tại muốn mang đến hình ảnh tốt và phù hợp với bản thân nhất. Trong tương lai, nếu có cơ hội tôi cũng chỉnh sửa những điểm chưa hài lòng, còn hiện tại tôi chưa đủ khả năng”, anh nói. Cuối năm 2018, học trò Lưu Hương Giang phát hành sản phẩm đầu tiên mang tên Anh quen với cô đơn do chính anh sáng tác. Giọng ca trẻ đổi nghệ danh thành Quang Anh Rhyder. Anh cho biết muốn hướng đến màu sắc Âu Mỹ. “Tôi muốn hướng đến màu sắc Âu Mỹ. Tôi muốn góp phần nhỏ phổ biến dòng nhạc, phong cách thời trang thịnh hành ở quốc tế nhưng chưa được ưa chuộng tại Việt Nam”, anh nó Mới đây, Quang Anh công khai bạn gái. Anh đăng ảnh thân mật với người yêu kèm theo chia sẻ: "Có lẽ anh đăng bức ảnh này sẽ có nhiều người không thích hoặc không ủng hộ. Nhưng em xứng đáng với điều anh đang làm, người khiến anh không thể rời mắt".

