Quan Kế Huy và loạt diễn viên gốc Việt tỏa sáng ở Hollywood

Mới đây, với vai diễn Waymond Wang - người chồng đầy bí ẩn của Evelyn (Dương Tử Quỳnh) trong phim “Everything everywhere all at once”, Quan Kế Huy giành giải Nam phụ xuất sắc của phim điện ảnh tại giải Quả cầu vàng. Nam diễn viên gốc Việt vượt mặt Brad Pitt, Brendan Gleeson, Eddie Redmayne, Barry Keoghan. Ảnh: Zing Theo Zing, diễn viên Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại TP HCM. Năm 1975, anh cùng gia đình sang Mỹ định cư. 12 tuổi, anh được đạo diễn Steven Spielberg lựa chọn đóng cặp cùng huyền thoại Harrison Ford trong “Indiana Jones and temple of doom”. Ảnh: Zing Sau “Everything everywhere all at once”, diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy được mời đóng mùa hai Loki của Marvel, dự kiến ra mắt giữa năm 2023. Phim có sự tham gia của Tom Hiddleston, Eugene Cordero, Tara Strong, Owen Wilson, Sophia Di Martino… Ảnh: Zing Maggie Q có mẹ là người Việt, bố người Mỹ. Nữ diễn viên được biết đến qua các bộ phim nổi tiếng như: “Nhiệm vụ bất khả thi 3”, “Đương đầu với thử thách”, “Những kẻ dị biệt”, “Nikita”. Ảnh: Dân Việt Phạm Linh Đan cũng là diễn viên gốc Việt thành danh ở Hollywood. Cô từng đóng bộ phim "Indochine"(1992) - dự án giành được giải Oscar cho Phim ngoại ngữ hay nhất. Ảnh: Tiền Phong Sau Maggie Q, Phạm Linh Đan, Hollywood chào đón sự xuất hiện của nhiều nữ diễn viên gốc Việt tài năng như Kelly Marie Trần, Lana Condor hay Hồng Châu. Kelly sinh năm 1989, có tên thật là Trần Loan. Năm 2011, Kelly bắt đầu tham gia diễn xuất với vài bộ phim ngắn và truyền hình. Sau đó, cô vượt qua hàng nghìn ứng viên để vào vai Rose Tico trong hai bom tấn “Star Wars: The Last Jedi” và “Star Wars: The Rise of Skywalker”. Ảnh: Lao động Lana Condor cũng là nữ diễn viên gốc Việt đang tỏa sáng ở Hollywood. Vai diễn đầu tiên của cô là dị nhân Jubilee trong bom tấn “X-Men: Apocalypse” năm 2016. Năm 2018, Lana đóng vai chính phim “To all the boys I’ve loved before”. Năm 2020 và 2021, cô tiếp tục tham gia hai phần của loạt phim này. Ảnh: Dân Việt Hồng Châu được đánh giá cao nhất về diễn xuất. Năm 2006, cô bắt đầu sự nghiệp với một số phim truyền hình, trong đó nổi bật là series “Treme”. Sự nghiệp của Hồng Châu thăng hoa vào năm 2017 khi cô giành được đề cử Quả cầu vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim “Downsizing”. Ảnh: Người lao động Năm 2018, Hồng Châu là một trong số 928 người đến từ 59 quốc gia được cơ quan tổ chức giải Oscar là Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (Oscar) mời kết nạp thành viên mới. Ảnh: Người lao động Xem video "Phân cảnh của Quan Kế Huy trong Breathing Fire". Nguồn Khám phá

