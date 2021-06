Quá khứ nghèo khó trước khi nổi tiếng của Phi Nhung

Phi Nhung xuất thân nghèo khó, phải bươn chải trước khi trở thành ca sĩ nổi tiếng. Trong chương trình Ký ức vui vẻ, nữ ca sĩ cho biết, sau khi chào đời một tháng cô được ông bà ngoại chăm sóc. Mẹ của Phi Nhung lúc đó đi bán dưa gang để lấy tiền nuôi con. Ảnh: Người đưa tin Năm Phi Nhung 1 tuổi, mẹ của cô đi thêm bước nữa. Khoảng 1-2 năm mẹ của Phi Nhung mới về thăm nhà một lần. Mẹ của Phi Nhung cũng thường gửi tiền về cho bà ngoại để nuôi Phi Nhung. Ảnh: Người đưa tin Phi Nhung sống luân phiên ở nhà ngoại, các dì, cậu ruột. Ở nhà họ hàng, nữ ca sĩ phụ giúp người thân làm việc nhà: rửa chén, dọn dẹp, lau chùi. Đến năm 9 tuổi, Phi Nhung được mẹ đón về nuôi ở Cam Ranh. Ảnh: Người đưa tin Phi Nhung từng chia sẻ trong khi mẹ của cô bán đủ thứ như bột ngọt, gia vị, nước mắm... để nuôi các con, nữ ca sĩ đi bán thuốc lá, kẹo, hạt dưa để phụ giúp gia đình. Ảnh: Saostar Phi Nhung sống cùng mẹ được 2 năm thì mẹ của cô qua đời vì tai nạn giao thông. Không lâu sau, bố dượng của Phi Nhung đi thêm bước nữa. Nữ ca sĩ đưa các em cùng mẹ khác cha về lại Gia Lai. Hết lớp sáu, nữ ca sĩ đi làm thợ may để nuôi các em. Ảnh: Saostar Năm 1989, Phi Nhung sang Mỹ nhờ một người mợ bảo lãnh. Ở xứ người, Phi Nhung bươn chải bằng nhiều nghề. Cô từng làm công nhân sản xuất đèn cầy và đóng hộp thực phẩm. Vì làm 2 công việc nên Phi Nhung chỉ ngủ 3 tiếng/ngày. Sau khi sinh con gái Wendy, Phi Nhung vừa làm may ở một hãng sản xuất thảm vừa làm tạp vụ ở nhà hàng. Đến khi gặp Trizzie Phương Trinh, Phi Nhung vừa đi hát vừa bán hàng trong tiệm băng đĩa để nuôi con. Ảnh: VTCCa sĩ Phi Nhung từng cho biết, cô bươn chải vào đời từ sớm trong nỗi tủi thân của một cô nhóc không biết cha là ai, rồi nhìn thấy những khổ đau và nhọc nhằn của kiếp mưu sinh. Dù vất vả nhưng Phi Nhung luôn cố gắng chăm chỉ làm việc, không bao giờ than vãn. “Nếu quả thực ông trời ban cho mình sự bất hạnh, nỗi đau lớn lao nào đó thì có lẽ ẩn phía sau đó là món quà quý giá: sự mạnh mẽ và kiên cường. Nếu ta than khóc, khổ đau sẽ càng chồng chất, nhưng nếu mình chiến đấu để vượt qua nỗi đau, mình sẽ thấy thứ ánh sáng đẹp đẽ của cuộc đời”, cô tâm sự. Xem video "Phi Nhung tập thể dục". Nguồn FB Phi Nhung

