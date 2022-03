Quá khứ khó khăn của Hiền Hồ trước tin đồn "thân thiết" đại gia Hồ Nhân

Hiền Hồ từng chia sẻ với Zing về quá khứ trước khi vào showbiz. Nữ ca sĩ kể, cô sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó, ba mất sớm, anh chị em thì tản đi làm ăn tứ xứ. Ảnh: Dân Việt Theo Hiền Hồ, cô tự lập từ năm 15 tuổi. Sau khi học xong trung học cơ sở, cô không học lớp 10 ở trường làng mà chuyển lên học ở trường trung cấp văn hóa nghệ thuật ở thành phố. Từ đó, cứ sáng Hiền Hồ làm phục vụ ở phòng trà, tối về đi học văn hóa. Ảnh: Dân Việt Năm 2015, Hiền Hồ lọt vào vòng chung kết cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình và đoạt giải nhất ở dòng nhạc nhẹ. Sau cuộc thi, Hiền Hồ vào Nhạc Viện TP HCM học tiếp lớp 12. Ảnh: Dân Việt Ở TP HCM, Hiền Hồ đi hát ở những phòng trà để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Cát-sê của cô khoảng 150.000 đồng cho chục bài hát trong một đêm. Ảnh: Khám phá Năm 2016, Hiền Hồ tham gia cuộc thi X-Factor nhưng sớm dừng bước. Năm 2017, cô thử sức ở cuộc thi The Voice và giành danh hiệu á quân. Ảnh: VTV Hiền Hồ là một trong những nữ ca sĩ thành công sau khi rời chương trình The Voice 2017. Cô có nhiều ca khúc ballad được yêu thích như: “Em ngày xưa khác rồi”, “Rồi người thương cũng hóa người dưng”, “Gặp nhưng không ở lại”. Ảnh: An ninh thủ đô Có nhiều bản hit, Hiền Hồ sống ngày càng sang chảnh. Cô bỏ ra chục tỷ đồng để sở hữu chiếc SUV hạng sang "ông vua địa hình" Mercedes-AMG G63 đời mới, gần 5 tỷ cho sang Mercedes-Benz S450L Luxury. Ảnh: Dân Việt Hiền Hồ khoác lên mình trang phục, phụ kiện hàng hiệu. Cô từng bỏ ra 150 triệu đồng để sắm chiếc đồng hồ của Chanel. Ảnh: FBNV Hiền Hồ còn có những chuyến du lịch sang chảnh, theo đuổi bộ môn golf dành cho giới nhà giàu, có điều kiện. Ảnh: FBNV Hiền Hồ từng cho biết, cống hiến nghệ thuật, tình yêu của khán giả mang lại cho cô tiền bạc. “Cái xe tôi đang đi, bộ quần áo tôi đang mặc trên người đều là nhờ nghệ thuật mà có. Khi tôi làm nghệ thuật, thứ tôi muốn mang lại cho khán giả là những ca khúc họ yêu thích. Cống hiến nghệ thuật, tình yêu của khán giả mang lại cho tôi tiền bạc. Tiền bạc đó lại đầu tư cho sản phẩm”, nữ ca sĩ tâm sự. Ảnh: An ninh thủ đô Xem video "Hiền Hồ bị nghi hát nhép". Nguồn Zing

