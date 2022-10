Phương Nga bị chê váy cưới hở hang, Bình Anh đáp trả gây tranh cãi

Bình An - Phương Nga tổ chức hôn lễ hôm 21/10 vừa qua. Bên cạnh những lời khen dành cho cặp đôi "trai tài gái sắc", bộ váy cưới crop top hở eo của Phương Nga bất ngờ lại bị không ít khán giả chê bai. Ảnh: thanhsoishowbiz. Đặc biệt, khi một khán giả nữ có vẻ lớn tuổi bình luận: "Cả đời cưới có 1 lần mặc chiếc váy này nhìn không sang trọng và lịch sự chút nào", Bình An tỏ ra bức xúc và thẳng thắn đáp trả: "Không phải người lớn nào cũng đáng kính". Mặc dù khán giả nữ kia sau đó "quay xe" khen váy cưới của Á hậu Phương Nga là "ôi đẹp quá!", thế nhưng phản ứng gay gắt của Bình An vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những ý kiến cho rằng Bình An bênh vực bà xã như vậy là không sai vì ở đây là lễ phụ buổi chiều, cô dâu chú rể ăn mặc vậy để tạo không khí thoải mái. Còn lễ chính buổi tối, Phương Nga vẫn mặc trang trọng. Tuy vậy, phần đông khán giả cho rằng phản ứng của Bình An với người lớn tuổi như thế là "gớm quá" hay "không đến mức phải đáp trả như vậy". Thay vào đó có thể giải thích rõ cho người ta hiểu đây là lễ phụ buổi chiều. Từ phản ứng của nam diễn viên "Gara hạnh phúc", có thể thấy anh sẵn sáng lên tiếng bênh vực bà xã mỗi khi cô nhận về những lời bình luận không hay. Cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp. Bình An - Phương Nga đều bật khóc trong đám cưới vì xúc động. Phương Nga đẹp rạng ngời trong ngày cưới. Nàng á hậu khoe vẻ đẹp tuyệt mỹ trong bộ váy cưới hiện đại.Xem trailer phim "Gara hạnh phúc". Nguồn VFC

