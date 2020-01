Phương Mỹ Chi thân với bố nuôi Quang Lê thế nào trước khi rời công ty?

Quang Lê - Phương Mỹ Chi là cặp bầu show - ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt. Ảnh: VTC Ngay khi bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013, Phương Mỹ Chi đã ký hợp đồng với Quang Lê. Quang Lê không chỉ là ông bầu mà còn là bố nuôi của Phương Mỹ Chi. Tình cảm giữa cặp bố con nuôi Quang Lê và Phương Mỹ Chi khá tốt đẹp trong 6 năm qua. Chia sẻ hình ảnh ân cần chăm sóc bố nuôi, Phương Mỹ viết: "Hôm qua thấy ba mệt mỏi, tất bật lo cho chương trình tâm huyết nhất của mình, con thấy thương ba lắm! Suốt cả chương trình con cũng không dám nói chuyện với ba nhiều, vì con biết ba cần thời gian để lo cho mọi thứ. Con cũng ít khi nào thể hiện tình cảm với ba, nên con chỉ dùng hành động của mình để làm những điều cần nhất cho ba. Ba luôn là 1 người đặc biệt trong bước đường nghệ thuật của con, và dù sau này có ra sao, ba hãy nhớ luôn có con gái ở bên ba". Quang Lê luôn bênh vực Phương Mỹ Chi. Khi Phương Mỹ Chi bị chê ăn mặc hở hang, Quang Lê cho rằng việc con gái nuôi mặc áo hở eo là điều rất bình thường. “Người ta đi biển họ mặc hai mảnh, con tôi mặc vậy là quá kín đáo và cổ rồi”, nam ca sĩ chia sẻ. Quang Lê cho rằng nhiều khán giả đã quá hà khắc trong việc nhận xét chê khen một cô gái nhỏ. “Không lẽ mặc áo bà ba ra biển bắt dã tràng thì mọi người mới vui ư? Ăn mặc đúng điệu thôi chứ, không thì lên rừng ở nha”, anh nói. Ảnh: Dân Việt Quang Lê tỏ ra khá chiều chuộng Phương Mỹ Chi khi sẵn sàng tạo dáng chụp ảnh cùng con nuôi. Mối quan hệ với Quang Lê khá tốt đẹp nhưng Phương Mỹ Chi không tiếp tục ký hợp đồng sau 6 năm. Phương Mỹ Chi cho biết, cô quyết định rời công ty vì bản thân nhận thấy ước mơ, đam mê nghệ thuật trong mình càng lớn. Cô mong muốn được làm nhiều thứ, thử sức thêm, mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn để đến với những điều mới mẻ hơn. “Lý do lớn nhất vẫn là tôi muốn khám phá mình nhiều hơn, muốn biết được giới hạn của bản thân là gì. Còn những lý do khác tôi xin được phép không đề cập đến”, Phương Mỹ Chi nói thêm về tin đồn rời công ty vì mâu thuẫn với ba nuôi. Theo lời kể của Phương Mỹ Chi, bố nuôi buồn và hứa hẹn nhiều để thuyết phục em ở lại. Phương Mỹ Chi cho rằng bản thân đã học hỏi được nhiều và đến lúc tập tự đứng trên đôi chân của mình. Dù không còn thuộc công ty quản lý của Quang Lê nhưng em vẫn rất trân trọng bố nuôi. Ảnh: Khám phá Mời quý độc giả xem video "Phương Mỹ Chi ký hợp đồng độc quyền với công ty ca sĩ Quang Lê". Nguồn VTC

