Phương Mỹ Chi ngập thị phi ở tuổi 17, có đáng bị ném đá?

Phương Mỹ Chi mới đây gây tranh cãi vì vô tư trét bánh kem lên mặt mẹ khiến mẹ của giọng ca nhí muốn bỏ chạy. Một số người cho rằng hành động của Phương Mỹ Chi chỉ vui đùa, không có gì thái quá. Tuy nhiên, nhiều bình luận chê việc bôi trét kem đầy mặt người lớn của Phương Mỹ Chi là đùa giỡn quá đà, mất vệ sinh. Về phần mình, giọng ca “Quê em mùa nước lũ” cho biết, ngày sinh nhật mẹ cô vui là được. Thực tế, Phương Mỹ Chi không ít lần vướng ồn ào. Hồi cuối năm 2019, em tuyên bố rời công ty quản lý của Quang Lê sau 6 năm gắn bó làm rộ tin đồn rạn nứt giữa hai người. Phương Mỹ Chi cho biết, lý do lớn nhất em muốn rời công ty là khám phá mình nhiều hơn, muốn biết được giới hạn của bản thân là gì. Giọng ca nhí khẳng định vẫn rất trân trọng bố nuôi. Năm 2017, Phương Mỹ Chi rơi vào tâm điểm của dư luận bởi ồn ào mâu thuẫn với gia đình bên nội cũng như lùm xùm bị tố vô ơn, không chào hỏi với Phương Quế Như - người cô ruột đồng thời là người thầy dìu dắt Phương Mỹ Chi. Ảnh: Gia đình và xã hội Phương Mỹ Chi cho hay em chưa bao giờ mặc định gặp người nào đó mà không chào, đặc biệt với cô Út là người ruột thịt và cũng là người thầy đầu tiên nên không có lý do gì mà em không chào hỏi. Ảnh: Khám Phá Đối với sự việc cô Út nói không chào hỏi, Phương Mỹ Chi cho hay có một lần đi diễn ở chùa, em vô ý chưa kịp gặp và chào cô Út vì hai người ngồi ở hai bên cánh gà khác nhau, em mải nói chuyện với sư thầy và fans. Ảnh: Zing Về scandal mâu thuẫn với gia đình bên nội, Phương Mỹ Chi chia sẻ, em cảm thấy ấm ức và không biết cách kiềm chế cảm xúc nên đã đưa ra câu trả lời trước báo chí chưa rõ ràng. Công bằng mà nói khán giả không thể nào phán xét Phương Mỹ Chi vì phải nghe được lời chia sẻ của cả hai phía. Ảnh: Saostar Việc Phương Mỹ Chi làm giám khảo gameshow đã 2 lần gây tranh cãi. Lần đầu tiên, em ngồi ghế nóng Cùng nhau tỏa sáng ở tuổi 12. Lần thứ 2, Phương Mỹ Chi làm giám khảo Giọng hát Việt nhí 2019 ở vòng thách đấu. Ảnh: Đời sống pháp luật Nhiều người cho rằng Phương Mỹ Chi thiếu kinh nghiệm, chuyên môn cũng như giọng hát vẫn chưa đủ tốt để làm giám khảo. Về phần mình, Phương Mỹ Chi khẳng định em đến với gameshow chỉ để chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: Dân Việt Phương Mỹ Chi nhiều lần bị soi về ăn mặc khi thường xuyên mặc quần short, áo crop top hở vai, trang điểm đậm. Khán giả cho rằng Phương Mỹ Chi già trước tuổi, mong em vẫn giữ sự giản dị, mộc mạc. Bị cho là chín ép, Phương Mỹ Chi cho rằng em đã học lớp 11 rồi có thể mặc được những trang phục đó, nhưng em sẽ không theo đuổi hình ảnh quá phản cảm. Ở tuổi 15, Phương Mỹ Chi bị nghi ngờ có bạn trai khi đăng ảnh gục đầu trên vai một chàng trai trẻ. Trước nghi vấn yêu sớm, em khẳng định đây chỉ là hình chụp với người bạn thân Quang Nhật. Phương Mỹ Chi cũng từng khốn đốn vì nghi vấn học kém do tất bật chạy show. Để đáp trả, giọng ca “Quê em mùa nước lũ” thường xuyên khoe kết quả học tập tốt. Mời quý độc giả xem video "Phương Mỹ Chi trét bánh kem lên mặt mẹ". Nguồn Zing

