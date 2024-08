Phương Lê và loạt sao Việt vướng ồn ào năm 2024

Mới đây, vụ việc Phương Lê chế lời Quốc ca trong một livestream khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh: FB Phương Lê. Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM đang mời Phương Lê lên làm việc vì ồn ào. Về phần mình, chia sẻ trên Vietnamnet, Phương Lê mong được tha thứ và sẵn sàng lên làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: FB Phương Lê. Trước Hoa hậu Phương Lê, không ít sao Việt dính lùm xùm trong 8 tháng qua. Đàm Vĩnh Hưng là một trong số đó. Tháng 7, nam ca sĩ bị xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng cũng như bị cấm diễn và cấm ra sản phẩm nghệ thuật trong 9 tháng sau khi đeo huy hiệu “lạ” trong đêm nhạc tháng 5/2024. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng. Trước quyết định xử phạt của cơ quan chức năng, Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi khán giả, khẳng định phối hợp cùng các ban ngành để giải quyết các vấn đề liên quan. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng. Tháng 5, vợ chồng “O Sen” Ngọc Mai - Quốc Nghiệp trở thành tâm điểm vì xuất hiện trong video có hình ảnh nhạy cảm khi đi biểu diễn ở nước ngoài. Ảnh: Vietnamnet. Giữa ồn ào, Quốc Nghiệp cho biết, Ngọc Mai sang biểu diễn cho một chương trình từ thiện gây quỹ còn anh du lịch Mỹ cùng gia đình. “Nhằm tiết kiệm ngân quỹ cho các em nhỏ cả đoàn luôn được các tình nguyện viên chuyên chở và cho ở nhờ. Sau hơn 2 tuần xa cách, cả gia đình vui mừng gặp lại trong ngôi nhà của một cô chú tình nguyện viên để chờ vô ngôi nhà ở chính. Chồng vợ, cha con hạnh phúc vui đùa nên không để ý xung quanh, không kiểm soát chi tiết gì lọt vào camera”, chồng Ngọc Mai phân trần. Ảnh: Vietnamnet. Mới đây, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết Sở vẫn đang xác minh việc Quốc Nghiệp - Ngọc Mai đã về Việt Nam hay chưa. Ảnh: Người Lao Động. Tháng 6, nam ca sĩ Chu Bin bị công an tạm giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, công an tạm cho Chu Bin về, chờ củng cố hồ sơ xử lý sau. Ảnh: FB Chu Bin. Tháng 7, Nam Thư bị tài khoản Z.D tố là tiểu tam chen vào cuộc hôn nhân giữa cô và T.T.L. Tháng 8, Nam Thư cho biết, cô và T.T.L chỉ là bạn bè hơn 3 năm. Nữ diễn viên cùng người yêu, gia đình, bạn bè thường xuyên đến homestay của T.T.L. Không chỉ tố bị Z.D vu khống, Nam Thư còn cho biết, cô bị Z.D tống tiền 500 triệu. Bên cạnh đó, phía Nam Thư nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự. Ảnh: FB Nam Thư. Cuối tháng 2, Hoa khôi Nam Em liên tục livestream “bóc” showbiz. Vì loạt livestream này, người đẹp bị phạt 37,5 triệu đồng. Giữa tháng 3, trong một livestream, Nam Em bất ngờ leo ra ngoài ban công. Sau đó, Nam Em bị phạt 10 triệu, đồng thời bị kiến nghị ngăn chặn các tài khoản mạng xã hội. Ảnh: FB Nam Em. Cuối tháng 5, Lâm Minh vừa livestream vừa ôm con khóc trong tình trạng miệng chảy máu. Nữ người mẫu kể trong bữa cơm tối, thức ăn để quá xa phía cô. Sau đó, Lâm Minh lên phòng ăn mì gói. Cô cho biết, bản thân sau đó bị chồng và mẹ chồng đánh. Giữa ồn ào, Decao thừa nhận có xảy ra xô xát trong gia đình. Ảnh: Znews. Xem video: "Hoa hậu Phương Lê và khối tài sản khủng sau ly hôn chồng đại gia"

