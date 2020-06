Phượng Chanel nhan sắc thế nào mà Vũ Khắc Tiệp hết lời khen đẹp?

Phượng Chanel, bạn gái của nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan là một doanh nhân. Cô nổi tiếng vì là tín đồ của thương hiệu Chanel. Thời gian gần đây, Phượng Chanel được nhiều người khen trẻ, đẹp hơn trước. Sở hữu đôi chân thon và bờ vai nuột nà, mảnh mai, nên Phượng Chanel gần đây đã biết cách phối đồ sao cho khoe được hai ưu điểm này. Cô ngày càng được bạn bè khen về gu ăn mặc nhờ cách phối đồ giúp cô tôn điểm mạnh của bản thân. Mặc dù đã 43 tuổi và là mẹ của hai cô con gái lớn nhưng Phượng Chanel vẫn giữ được thân hình thon thả nhờ chăm chỉ tập luyện hàng ngày. Làn da, mái tóc, vóc dáng của Phượng Chanel ngày càng đẹp hơn trong mắt mọi người. Chính vì thế mà Khắc Tiệp đã dành cho cô những lời hoa mỹ như: "Bờ vai đẹp nhất Việt Nam", "Bạn tôi đẹp nhất mùa xuân 1968 đến nay", "Bạn mình đẹp vô đối"... Style của nữ doanh nhân cũng không còn bị chê nhiều như trước. Chính vì thế nó cũng giúp cô tôn thêm sắc vóc. Phượng Chanel khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh bất động sản, resort và là người gây dựng nên Tập đoàn Bất động sản và resort Linh Phượng.Bạn gái Quách Ngọc Ngoan còn là Chủ tịch HĐQT 3 công ty giải trí hàng đầu Việt Nam: Công ty Siêu sao do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng làm giám đốc, Công ty Tài hoa Việt do siêu mẫu Xuân Lan làm giám đốc và công ty AC do chính Phượng Chanel điều hành. Hơn Quách Ngọc Ngoan 9 tuổi, nhưng càng ngày khoảng cách giữa Phượng Chanel và người yêu càng rút ngắn. Trong giới giải trí, Phượng Chanel rất thân thiết với ông bầu Vũ Khắc Tiệp, người mẫu Xuân Lan, ca sĩ Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Trinh. Xem video "Vũ Khắc Tiệp chê khu cách ly tập trung". Nguồn Zing:

Phượng Chanel, bạn gái của nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan là một doanh nhân. Cô nổi tiếng vì là tín đồ của thương hiệu Chanel. Thời gian gần đây, Phượng Chanel được nhiều người khen trẻ, đẹp hơn trước. Sở hữu đôi chân thon và bờ vai nuột nà, mảnh mai, nên Phượng Chanel gần đây đã biết cách phối đồ sao cho khoe được hai ưu điểm này. Cô ngày càng được bạn bè khen về gu ăn mặc nhờ cách phối đồ giúp cô tôn điểm mạnh của bản thân. Mặc dù đã 43 tuổi và là mẹ của hai cô con gái lớn nhưng Phượng Chanel vẫn giữ được thân hình thon thả nhờ chăm chỉ tập luyện hàng ngày. Làn da, mái tóc, vóc dáng của Phượng Chanel ngày càng đẹp hơn trong mắt mọi người. Chính vì thế mà Khắc Tiệp đã dành cho cô những lời hoa mỹ như: "Bờ vai đẹp nhất Việt Nam", "Bạn tôi đẹp nhất mùa xuân 1968 đến nay", "Bạn mình đẹp vô đối"... Style của nữ doanh nhân cũng không còn bị chê nhiều như trước. Chính vì thế nó cũng giúp cô tôn thêm sắc vóc. Phượng Chanel khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh bất động sản, resort và là người gây dựng nên Tập đoàn Bất động sản và resort Linh Phượng. Bạn gái Quách Ngọc Ngoan còn là Chủ tịch HĐQT 3 công ty giải trí hàng đầu Việt Nam: Công ty Siêu sao do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng làm giám đốc, Công ty Tài hoa Việt do siêu mẫu Xuân Lan làm giám đốc và công ty AC do chính Phượng Chanel điều hành. Hơn Quách Ngọc Ngoan 9 tuổi, nhưng càng ngày khoảng cách giữa Phượng Chanel và người yêu càng rút ngắn. Trong giới giải trí, Phượng Chanel rất thân thiết với ông bầu Vũ Khắc Tiệp, người mẫu Xuân Lan, ca sĩ Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Trinh. Xem video "Vũ Khắc Tiệp chê khu cách ly tập trung". Nguồn Zing: