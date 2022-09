Phim đầu tay của H’Hen Niê có gì hay... tranh giải LHP quốc tế?

Theo Dân Việt, ngoài tin vui đến từ Tallinn Black Nights, bộ phim " 578: Phát đạn của kẻ điên" tiếp tục tham gia vòng cạnh tranh của một liên hoan phim lớn tại Ấn Độ vào đầu năm 2023, tham dự thêm 11 liên hoan phim quốc tế kể từ tháng 11/2022 đến tháng 5/2023. Ảnh: Saostar Bộ phim "578: Phát đạn của kẻ điên" là dự án phim ảnh đầu tay của H’Hen Niê. Người đẹp là một trong những nàng hậu được khán giả yêu mến nên dự án phim gây chú ý ngay từ khi mới khởi động. Ảnh: Vietnamnet Khi ra rạp, "578: Phát đạn của kẻ điên" được đánh giá cao về những pha hành động. Người xem thót tim màn rượt đuổi giữa 5 chiếc xe container hạng nặng, dài lên tới 15m giữa con đèo nhỏ hẹp, quanh co, chiếc container lao vào đám đông hay hai chiếc xe cá mập đâm trực diện vào nhau và văng ra đến gần sát vực sâu. Ảnh: Thể thao văn hóa Các cảnh đánh đấm đầy khốc liệt, gai góc. Theo Tiền Phong, ngoài những màn đơn đả độc đấu, loạn đả tay không vận dụng kỹ thuật võ cổ truyền, võ hiện đại, võ tổng hợp, các nhân vật còn sử dụng một số loại binh khí “không giống ai”, như đĩa sứ (thay cho phi tiêu thép), cờ-lê, mỏ-lết (gắn khoen, gắn khóa)…Ảnh: Dân tộc và phát triển Chịu trách nhiệm phần hành động trong "578: Phát đạn của kẻ điên" là đạo diễn Oh Sea Young. Nam đạo diễn đứng sau hàng loạt siêu phẩm Hollywood và Hàn Quốc như “Avengers: Đế chế Ultron”, “Taxi Driver”, “Chuyến tàu băng giá”, “Cộng sự bất đắc dĩ” (Huyn Bin), “Truy sát” (Gong Yoo)... Ảnh: Thể thao văn hóa Việc sở hữu dàn diễn viên có khả năng võ thuật như diễn viên người Pháp gốc Việt Alexandre Nguyễn, võ sư Tuấn Hạc, đô vật Hà Văn Hiếu, siêu mẫu Ngọc Tình… cũng giúp các cảnh hành động trong phim thêm chân thật. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Bối cảnh phim "578: Phát đạn của kẻ điên" mãn nhãn với các cảnh đèo Đá Trắng (Hòa Bình), Tràng An (Ninh Bình), cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) được quay từ trên cao. Ảnh: Dân tộc và phát triển Cảnh đẹp như tranh vẽ trong "578: Phát đạn của kẻ điên". Ảnh: Sài Gòn giải phóng online Theo Giao thông, để làm tăng độ hấp dẫn cho phần nhìn, ê-kíp mời công ty chỉnh màu đứng sau loạt bom tấn Hàn Quốc và phần âm nhạc của Lee Dong June (từng làm nhạc cho phim “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7”). Ảnh: Nhân dânKịch bản phim "578: Phát đạn của kẻ điên" lại gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng có không ít lỗ hổng về lời thoại và tâm lý nhân vật. Ảnh: Người lao động Xem trailer phim "578: Phát đạn của kẻ điên". Nguồn BHD Star Cineplex

