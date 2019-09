Phi Thanh Vân, “cô bé trà sữa Việt” ngày càng mũm mĩm, quyến rũ bất ngờ

Phi Thanh Vân được mệnh danh là "cô gái vàng trong làng thẩm mỹ", để có diện mạo sắc vóc như hiện nay cô phải trải qua rất nhiều lần dao kéo. Bên cạnh đó, chuyện cân nặng lúc tăng giảm thất thường của cô cũng là đề tài nhận được nhiều bàn luận xôn xao. Bị chỉ trích về cân nặng, Phi Thanh Vân phản pháo cực gắt mà khiến ai cũng phải gật gù. Phi Thanh Vân: "Tôi cố tình tăng cân đẫy đà để hợp phong thủy, tốt cho hậu vận", đây là phát ngôn đầu tiên mà cô nói về cân nặng của chính mình. Nếu so với hình ảnh nhiều năm trước của Phi Thanh Vân với nước da đen nhẻm mà cân nặng như hiện tại thì quả thật không hợp thị hiếu người Việt nhưng với làn da trắng như trứng gà mỏng, không thể phủ nhận vẻ đẹp đẫy đà, phúc hậu mà cô đang hướng tới. Nhan sắc xinh tươi của cựu người mẫu/diễn viên xinh năm 82 mỗi một thời điểm lại mang tới những bất ngờ khác nhau cho khán giả. Dù không hoạt động giải trí nhưng sự thay đổi về sắc vóc chính là yếu tố hâm nóng tên tuổi cho cô. Lâu lâu không thấy nàng "hot girl trà sữa" Jun Vũ tham gia nghệ thuật, hóa ra cô đang vi vu những tháng ngày du lịch kết hợp ăn uống và tăng nhẹ vài kg lại xinh ngỡ ngàng như này. Không ngờ Jun Vũ tăng cân lại được người hâm mộ đồng tình tới vậy, không những gương mặt bầu bĩnh hơn có sức sống hơn mà còn "cưng" hơn rất nhiều. Lý do Jun Vũ tăng cân là do chăm chỉ ăn vặt và ăn khuya, trên trang cá nhân của cô ngập tràn những bức hình ăn uống thả ga trong các chuyến du lịch tung tăng, vi vu khắp nơi. Từ khi bước chân vào làng giải trí, Jun Vũ vốn đã ghi dấu trong lòng khán giả là một cô gái có vóc dáng thanh mảnh chính vì thế mà cô nàng quyết định nâng ngực để thêm phần gợi cảm hơn. Cận cảnh nhan sắc với gương mặt hồng hào, bẫu bĩnh của Jun Vũ khiến người nhìn "loạn tim" mấy nhịp. Dù tăng cân nhưng Jun Vũ vẫn xinh đẹp và giữ được vóc dáng chuẩn nhờ chăm chỉ tập gym, bơi lội và kick boxing đều đặn. Nếu ai đó còn ngần ngại không biết tăng cân sẽ xinh hay xấu thì hãy ngắm nhìn Jun Vũ. Tiêu chuẩn đẹp là một phạm trù rất rộng và tùy theo mắt người nhìn, quan trọng nhất chính là yếu tố nội tại, khi bạn cảm thấy tự tin nhất chính là lúc bạn xinh đẹp nhất dù cân nặng nhiều hay ít. Xuất hiện trong các sự kiện gần đây, Hoàng Thùy liên tục thả thính người hâm mộ với váy áo khoét cổ sâu hay áo tắm gợi cảm để khoe vòng 1 căng tròn. Thời điểm Hoàng Thùy dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cô sở hữu chiều cao 1,79m và số đo 3 vòng 81 - 58 - 90, cân nặng 55kg. Thế nhưng, thời điểm hiện tại, người đẹp gốc Thanh Hóa gợi cảm nóng bỏng hơn nhiều vì tăng được 5kg. Để có được body đầy đặn như hiện tại, Hoàng Thùy phải cật lực tập luyện và kiên trì mỗi ngày. Cô chia sẻ dù bận rộn tới đâu thì cũng phải tập 2 tiếng gym/ngày, ăn uống kỹ càng để làm việc liên tục vẫn được đảm bảo. Người đẹp bật mí đã tăng được 6kg so với thời điểm thi Vietnam's Next Top Model 2011, bản thân cô khá mệt mỏi và áp lực khi những người xung quanh luôn hối thúc cô tăng cân. Hoàng Thùy từng chia sẻ về chế độ tập luyện để tăng cân như tập gym, yoga, múa cột... giúp cơ thể săn chắc, tiêu hao calo, hỗ trợ hệ thống tiêu hóa... giúp ăn nhiều hơn. Bên cạnh đó, do đặc thù công việc phải di chuyển nhiều nên trong túi xách của cô luôn có đồ ăn vặt như trái cây sấy, bánh mỳ, sữa đậu nành. Hoàng Thùy xinh đẹp và có da thịt, hồng hào hơn, chuẩn đẹp cho danh hiệu á hậu hơn là thuở cô gầy nhom chỉ thích hợp làm người mẫu.

