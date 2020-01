Phi Nhung, Đỗ Mạnh Cường đông con nuôi sống nhân ái, đầu năm phước lộc đầy nhà

Không chỉ nổi tiếng trong nước và hải ngoại, ca sĩ Phi Nhung còn được đông đảo khán giả yêu mến bởi tấm lòng nhân ái. Ngoài người con gái ruột mới công khai sau 20 năm giấu kín, giọng ca sinh năm 1972 còn được mệnh danh là sao việt đông con nhất Vbiz khi nhận nuôi 23 người con. Ảnh: FBNV. Các con nuôi của Phi Nhung đa phần là những đứa trẻ mồ côi. Chứng kiến các bé có hoàn cảnh kém may mắn khiến nữ ca sĩ nhớ tới tuổi thơ côi cút, vất vả, đói khổ của mình. Chính vì quá khứ cơ cực nên Phi Nhung dành nhiều tình yêu thương cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn và muốn bù đắp những thiếu thốn cho các con. Ảnh: DL Duy/Đời sống và Pháp luật. Nữ danh ca mang hai dòng máu Mỹ - Việt miệt mài chạy show để lo cho các con mà quên đi hạnh phúc riêng. Ảnh: DL Duy/Đời sống và Pháp luật. Wendy Phạm, cô con gái ruột mới công khai của ca sĩ Phi Nhung cũng có tấm lòng nhân ái giống mẹ. Cô có mối quan hệ rất thân thiết với các em nuôi và luôn ủng hộ mẹ nhận nuôi các trẻ mồ côi. Không chỉ là một nhà thiết kế danh tiếng, Đỗ Mạnh Cường cũng khiến fan ngưỡng mộ khi nhận nuôi 6 đứa trẻ mồ côi trong khi bản thân chưa lập gia đình. Đầu tháng 12/2019, nhà thiết kế sinh năm 1981 nhận nuôi người con thứ 6 là bé Én khi con mới được 15 ngày tuổi. Anh quan niệm: "Con cái vốn dĩ là lộc Trời cho, mà nếu Trời đã cho thì không thể từ chối được". Đỗ Mạnh Cường gửi lời nhắn nhủ tới các con: "Cuộc sống này không biết trước ngày mai như thế nào. Nhưng khi sống, bố luôn muốn được cho đi và sống thật tử tế. Như vậy, bố mới thấy mình sống có ý nghĩa". Nhím (ngoài cùng bên trái) là người con đầu tiên được NTK Đỗ Mạnh Cường xin nhà chùa về nuôi cách đây 5 năm. Trong năm 2019, ngoài bé Én, anh còn nhận nuôi My My, Linh Đan, Gấu và Tít. Linh Đan (giữa) mồ côi bố và bị mẹ dắt đi lang thang, trong khi Tít (ngoài cùng bên phải) mồ côi mẹ. My My bị bố mẹ bỏ rơi, được ba Cường nhận nuôi lúc mới 3 ngày tuổi. Tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc thế nào thì "ông bố quốc dân" Đỗ Mạnh Cường cũng chăm con y như vậy. Nhờ sự hỗ trợ của các vú em nên anh có thêm thời gian làm việc kiếm tiền. Anh cũng chi tiêu tiết kiệm hơn để nuôi các con ăn học. Sinh ra cũng không may mắn khi bị mẹ bỏ rơi, nhưng bé Gấu lại nhận được nhiều tình yêu thương của một người cha - NTK Đỗ Mạnh Cường. Ảnh: FBNV. Chưa lấy vợ nhưng đã "một nách 6 đứa con", NTK Đỗ Mạnh Cường khiến nhiều khán giả bày tỏ sự nể phục cũng như không ngớt lời khen ngợi về tấm lòng nhân hậu của anh.

