Phát ghen loạt ảnh ngọt ngào của Phương Nga - Bình An

Cách đây đúng 1 năm, Phương Nga - Bình An lần đầu tiên thừa nhận chuyện hẹn hò sau nhiều lần vướng nghi vấn. Đối với Phương Nga, Bình An là mối tình đầu của cô. Về phần mình, Bình An say nắng nụ cười của Phương Nga ngay từ lần gặp đầu tiên. Sau khi công khai hẹn hò, Phương Nga và Bình An khiến nhiều người phát ghen bởi những khoảnh khắc ngọt ngào dành cho nhau. Hình ảnh cặp đôi tình tứ trong một chuyến du lịch nước ngoài. Bình An luôn chăm sóc, quan tâm Phương Nga từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nam diễn viên không ngại cúi người chỉnh váy để bạn gái có bức ảnh đẹp. Bình An ân cần lau mồ hôi cho Phương Nga khi cả hai tham gia hoạt động thiện nguyện. Nàng á hậu từng khoe được bạn trai sửa váy, chỉnh giày. Trong cuộc phỏng vấn trên Tiền Phong mới đây, Phương Nga tiết lộ những kỷ niệm với Bình An vào ngày Valentine. "Nga còn nhớ năm đó 14/2 lại sát Tết nên hai đứa phải gặp nhau từ ngày 13. Hôm đó cũng chỉ là ăn uống bình thường nhưng cả hai ngồi ở một nhà hàng trên tầng thượng rất lãng mạn", Phương Nga kể. Năm nay, cặp đôi cùng đón ngày lễ Tình nhân ở TP. HCM. Tháng 9/2019, Phương Nga và Bình An từng lộ ảnh được cho là hậu trường chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, nàng á hậu cho biết đây chỉ là ảnh chụp quảng cáo cho studio ảnh cưới. Khi được hỏi về đám cưới, Bình An cho biết, anh sẽ kết hôn vào tháng 9 âm nhưng chưa biết là năm nào. "Tuổi của tôi rất hợp với tháng 9 âm lịch. Nếu không có gì thay đổi thì tháng 9 âm chúng tôi sẽ tiến hành đám cưới, nhưng năm nào thì chưa biết”, Bình An chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên Vietnamnet. Tháng 11/2019, fan xôn xao khi Phương Nga khai trong bản sơ yếu lý lịch mối quan hệ với Bình An là vợ chồng. Chia sẻ với Zing, Phương Nga phủ nhận thông tin đã kết hôn. Cô cho biết tờ khai lý lịch đó chỉ là bản viết nháp cô gửi cho Bình An để trêu chọc. Mời quý độc giả xem video "Phương Nga thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017". Nguồn Youtube

