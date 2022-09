Phạm Quỳnh Anh khoe hai con gái chăm sóc em nhỏ

Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh vừa chia sẻ một số khoảnh khắc 2 hai con gái Tuệ Lâm và Tuệ An chăm sóc em gái Zoey. Nữ ca sĩ chia sẻ từ ngày có em, Tuệ An và Tuệ Lâm lớn hẳn lên, chững chạc, hiểu chuyện, dành thời gian chơi với nhau, dạy nhau học mỗi khi mẹ bận chăm em. "Cuộc đời tôi đúng là may mắn khi có các chị ngoan ngoãn như vậy, chẳng hề ghen tỵ ngược lại còn rất thương em", Phạm Quỳnh Anh trải lòng. Tuệ Lâm và Tuệ An đều có mặt khi em gái chào đời. Tuệ Lâm năm nay tròn 10 tuổi còn Tuệ An mới 5 tuổi. Phạm Quỳnh Anh mới đây chia sẻ, cô không cho hai con gái lớn xem Tiktok nữa vì cảm thấy tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. "Đành đợi tới khi các con nhận thức rõ ràng hơn nhé! Nếu có dùng, phải biết chọn lọc", nữ ca sĩ bày tỏ. Đợi khi bé Zoey cứng cáp hơn, Phạm Quỳnh Anh sẽ đưa Tuệ Lâm và Tuệ An đi chơi bù. Tuệ Lâm và Tuệ An là trái ngọt hôn nhân giữa Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ. Bé Zoey là kết quả tình yêu giữa nữ ca sĩ và bạn trai hiện tại.Phạm Quỳnh Anh sinh con gái thứ ba hồi tháng 7/2022. Đến nay, nữ ca sĩ vẫn quyết không chia sẻ danh tính bạn trai hiện tại. Xem MV "Vì anh là gu chị" của Phạm Quỳnh Anh. Nguồn Youtube/ Phạm Quỳnh Anh

