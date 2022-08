Loạt ảnh con gái thứ ba của Phạm Quỳnh Anh

Mới đây, nhân dịp sinh nhật, Phạm Quỳnh Anh đăng tải hình ảnh âu yếm con gái Zoey. Hơn 1 tháng tuổi, con gái thứ ba của Phạm Quỳnh Anh trộm vía bụ bẫm, trắng trẻo. Phạm Quỳnh Anh vẫn giấu mặt cô công chúa nhỏ của mình. Nữ ca sĩ đăng ảnh chụp bàn tay và bàn chân của bé Zoey. "Chân và tay đều be bé xinh xinh mà sao cái miệng hét to thế cơ chứ", Phạm Quỳnh Anh viết. Tuệ Lâm và Tuệ An - hai con gái lớn của Phạm Quỳnh Anh hạnh phúc chơi đùa cùng em gái. Phạm Quỳnh Anh và nửa kia của mình cùng nhau chăm sóc con gái nhỏ. Nữ ca sĩ chụp ảnh cùng bé Zoey khi cô nhóc tròn 1 tháng tuổi. Ở góc nghiêng, gương mặt của con gái Phạm Quỳnh Anh lộ vẻ đáng yêu. Sau sinh 18 ngày, Phạm Quỳnh Anh tham gia một sự kiện. Nữ ca sĩ diện váy rộng giấu dáng. Hồi tháng 6/2022, Phạm Quỳnh Anh thừa nhận mang bầu lần 3. Tuy nhiên, cô không công khai danh tính bố của con gái. Phạm Quỳnh Anh từng úp mở hình ảnh bên nửa kia khi người đàn ông này luôn bên cạnh lúc cô vượt cạn. Xem MV "Vì anh là gu chị" của Phạm Quỳnh Anh. Nguồn Youtube/ Phạm Quỳnh Anh

