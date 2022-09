Hôn nhân hạnh phúc của bố mẹ Phạm Quỳnh Anh

Bố mẹ Phạm Quỳnh Anh có cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn. Đến nay, cả hai chung sống đã được 50 năm. Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh không ít lần chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của bố mẹ. Ảnh: FBNV Hai đấng sinh thành của Phạm Quỳnh Anh vẫn dành cho nhau cử chỉ ngọt ngào dù bên nhau nửa thập kỷ. Ảnh: Khám phá Bố mẹ Phạm Quỳnh Anh được các con gọi đùa là "đôi tình nhân già". Ảnh: Khám phá Bố mẹ Phạm Quỳnh Anh không ngại chụp ảnh tình tứ dù đã cao tuổi. Ảnh: FBNV Cả hai đã lên chức ông bà ngoại. Ảnh: FBNV Phạm Quỳnh Anh được bố mẹ đẻ hỗ trợ chăm sóc các con. Ảnh: Khám phá Nữ ca sĩ chia sẻ về sự hy sinh của bố mẹ: "Hình ảnh "đôi tình nhân" đáng yêu sáng sáng chở nhau sang đón em An, giúp mình trông An cả ngày hệt như dịch vụ trông trẻ trọn gói đưa đón tận nhà… bằng tuổi này đáng lẽ ông bà phải được nghỉ ngơi đi du lịch khắp nơi thì lại bận rộn như chăm con mọn. Nhiều hôm ghé về buổi trưa thấy ông đang ôm cháu cho bà tranh thủ chợp mắt. Cháu nằm gọn yên bình trong vòng tay ông, còn ông thì gật gà gật gù thương ơi là thương. Vất vả vậy mà lúc nào cũng tươi như hoa, vắng cháu một hôm là nhớ nhung cuồn cuộn. Thôi thì thay vì tập thể dục dưỡng sinh, trông cháu cả ngày nặng đô hơn thế. May mắn là cả 4 đứa cháu gái đều có sự giúp đỡ của ông bà, các con cứ thế yên tâm xông pha thật không gì bằng". Ảnh: FBNV Phạm Quỳnh Anh từng đặt cho bố đẻ biệt danh "ông ngoại ru cháu ngủ siêu nhất Vịnh Bắc Bộ". Ảnh: FBNV Mới đây, nữ ca sĩ bày tỏ, cô hạnh phúc và luôn cảm thấy biết ơn vì được sống trong một gia đình mà tình thương yêu luôn đặt lên hàng đầu, được dạy dỗ biết sống đoàn kết, hòa thuận. Ảnh: FBNVPhạm Quỳnh Anh cảm ơn bố mẹ vì tất cả những gì ý nghĩa nhất trên đời đều dành hết cho các con. Ảnh: FBNV Nhân dịp sinh nhật bố, Phạm Quỳnh Anh còn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến đấng sinh thành. “Mong ông luôn mạnh khỏe, bình an, luôn hạnh phúc bên cạnh con cháu và đặc biệt là người yêu 50 năm của ông ạ”, nữ ca sĩ viết. Ảnh: FBNV Xem MV "Vì anh là gu chị" của Phạm Quỳnh Anh. Nguồn Youtube/ Phạm Quỳnh Anh

Bố mẹ Phạm Quỳnh Anh có cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn. Đến nay, cả hai chung sống đã được 50 năm. Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh không ít lần chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của bố mẹ. Ảnh: FBNV Hai đấng sinh thành của Phạm Quỳnh Anh vẫn dành cho nhau cử chỉ ngọt ngào dù bên nhau nửa thập kỷ. Ảnh: Khám phá Bố mẹ Phạm Quỳnh Anh được các con gọi đùa là "đôi tình nhân già". Ảnh: Khám phá Bố mẹ Phạm Quỳnh Anh không ngại chụp ảnh tình tứ dù đã cao tuổi. Ảnh: FBNV Cả hai đã lên chức ông bà ngoại. Ảnh: FBNV Phạm Quỳnh Anh được bố mẹ đẻ hỗ trợ chăm sóc các con. Ảnh: Khám phá Nữ ca sĩ chia sẻ về sự hy sinh của bố mẹ: "Hình ảnh "đôi tình nhân" đáng yêu sáng sáng chở nhau sang đón em An, giúp mình trông An cả ngày hệt như dịch vụ trông trẻ trọn gói đưa đón tận nhà… bằng tuổi này đáng lẽ ông bà phải được nghỉ ngơi đi du lịch khắp nơi thì lại bận rộn như chăm con mọn. Nhiều hôm ghé về buổi trưa thấy ông đang ôm cháu cho bà tranh thủ chợp mắt. Cháu nằm gọn yên bình trong vòng tay ông, còn ông thì gật gà gật gù thương ơi là thương. Vất vả vậy mà lúc nào cũng tươi như hoa, vắng cháu một hôm là nhớ nhung cuồn cuộn. Thôi thì thay vì tập thể dục dưỡng sinh, trông cháu cả ngày nặng đô hơn thế. May mắn là cả 4 đứa cháu gái đều có sự giúp đỡ của ông bà, các con cứ thế yên tâm xông pha thật không gì bằng". Ảnh: FBNV Phạm Quỳnh Anh từng đặt cho bố đẻ biệt danh "ông ngoại ru cháu ngủ siêu nhất Vịnh Bắc Bộ". Ảnh: FBNV Mới đây, nữ ca sĩ bày tỏ, cô hạnh phúc và luôn cảm thấy biết ơn vì được sống trong một gia đình mà tình thương yêu luôn đặt lên hàng đầu, được dạy dỗ biết sống đoàn kết, hòa thuận. Ảnh: FBNV Phạm Quỳnh Anh cảm ơn bố mẹ vì tất cả những gì ý nghĩa nhất trên đời đều dành hết cho các con. Ảnh: FBNV Nhân dịp sinh nhật bố, Phạm Quỳnh Anh còn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến đấng sinh thành. “Mong ông luôn mạnh khỏe, bình an, luôn hạnh phúc bên cạnh con cháu và đặc biệt là người yêu 50 năm của ông ạ”, nữ ca sĩ viết. Ảnh: FBNV Xem MV "Vì anh là gu chị" của Phạm Quỳnh Anh. Nguồn Youtube/ Phạm Quỳnh Anh