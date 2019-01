Ông bầu - mỹ nhân Việt: Cặp khăng khít, cặp cạch mặt nhau

Gần đây, mối quan hệ ông bầu - người đẹp giữa Phúc Nguyễn và Hoa hậu Phương Khánh gây ồn ào dư luận. Ảnh: Zing Phúc Nguyễn khẳng định anh mất 10 tỷ để đưa Phương Khánh đến vương miện Hoa hậu Trái đất 2018. Thế nhưng, phía Phương Khánh phủ nhận. Ảnh: Saostar Năm 2011, Phúc Nguyễn cũng từng gây ồn ào khi tố Hoàng My “vô ơn”. Không kém cạnh, Hoàng My “tố” ngược ông bầu cũ từng đề nghị cô tạo scandal với Ngọc Tình. Ảnh: Thế giới văn hóa Lùm xùm giữa Phúc Nguyễn và Hoàng My trở nên nóng hơn khi Hoàng My tuyên bố sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật nếu ông bầu cũ vẫn vu khống cô. Ảnh: Ngôi sao Đáp trả Hoàng My, Phúc Nguyễn khẳng định sẵn sàng cùng Hoàng My đối chất trước pháp luật. Một thời gian sau, ồn ào cũng lắng xuống. Ảnh: FBNV NTK Việt Hùng cũng là ông bầu người đẹp nổi tiếng với 18 năm kinh nghiệm. Một trong số những người học trò nổi tiếng của anh là Mai Phương Thúy. Ảnh: Thể thao văn hóa Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 mà Mai Phương Thúy đăng quang, NTK Việt Hùng chăm sóc trò cưng của mình rất kỹ lưỡng. Ảnh: VTC Sau khi giành vương miện, Mai Phương Thúy trở nên nổi tiếng, một phần cũng nhờ sự hỗ trợ của ông bầu. Ảnh: VTC Đến năm 2010, Mai Phương Thúy không còn hợp tác với NTK Việt Hùng nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ khá tốt đẹp. Ảnh: Zing Đến nay, ông bầu Việt Hùng vẫn đánh giá cao Mai Phương Thúy trong các học trò của mình. Ảnh: Zing Cũng là ông bầu người mẫu mát tay, Vũ Khắc Tiệp là người đàn ông biến Ngọc Trinh biến cô từ gái quê thành “nữ hoàng". Ảnh: Đất Việt Không chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa ông bầu - người đẹp, Khắc Tiệp và Ngọc Trinh còn được cho là tri kỷ của nhau. Ảnh: Đời sống pháp luật Thân thiết nhiều năm, Khắc Tiệp và Ngọc Trinh vẫn không tránh khỏi những lần xích mích khiến cả hai gần như đã cạch mặt nhau. Ảnh: Lao động Xem video "Hỏi xoáy Hoa hậu Phương Khánh". Nguồn VTV

Gần đây, mối quan hệ ông bầu - người đẹp giữa Phúc Nguyễn và Hoa hậu Phương Khánh gây ồn ào dư luận. Ảnh: Zing Phúc Nguyễn khẳng định anh mất 10 tỷ để đưa Phương Khánh đến vương miện Hoa hậu Trái đất 2018. Thế nhưng, phía Phương Khánh phủ nhận. Ảnh: Saostar Năm 2011, Phúc Nguyễn cũng từng gây ồn ào khi tố Hoàng My “vô ơn”. Không kém cạnh, Hoàng My “tố” ngược ông bầu cũ từng đề nghị cô tạo scandal với Ngọc Tình. Ảnh: Thế giới văn hóa Lùm xùm giữa Phúc Nguyễn và Hoàng My trở nên nóng hơn khi Hoàng My tuyên bố sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật nếu ông bầu cũ vẫn vu khống cô. Ảnh: Ngôi sao Đáp trả Hoàng My, Phúc Nguyễn khẳng định sẵn sàng cùng Hoàng My đối chất trước pháp luật. Một thời gian sau, ồn ào cũng lắng xuống. Ảnh: FBNV NTK Việt Hùng cũng là ông bầu người đẹp nổi tiếng với 18 năm kinh nghiệm. Một trong số những người học trò nổi tiếng của anh là Mai Phương Thúy. Ảnh: Thể thao văn hóa Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 mà Mai Phương Thúy đăng quang, NTK Việt Hùng chăm sóc trò cưng của mình rất kỹ lưỡng. Ảnh: VTC Sau khi giành vương miện, Mai Phương Thúy trở nên nổi tiếng, một phần cũng nhờ sự hỗ trợ của ông bầu. Ảnh: VTC Đến năm 2010, Mai Phương Thúy không còn hợp tác với NTK Việt Hùng nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ khá tốt đẹp. Ảnh: Zing Đến nay, ông bầu Việt Hùng vẫn đánh giá cao Mai Phương Thúy trong các học trò của mình. Ảnh: Zing Cũng là ông bầu người mẫu mát tay, Vũ Khắc Tiệp là người đàn ông biến Ngọc Trinh biến cô từ gái quê thành “nữ hoàng". Ảnh: Đất Việt Không chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa ông bầu - người đẹp, Khắc Tiệp và Ngọc Trinh còn được cho là tri kỷ của nhau. Ảnh: Đời sống pháp luật Thân thiết nhiều năm, Khắc Tiệp và Ngọc Trinh vẫn không tránh khỏi những lần xích mích khiến cả hai gần như đã cạch mặt nhau. Ảnh: Lao động Xem video "Hỏi xoáy Hoa hậu Phương Khánh". Nguồn VTV