Choáng váng với phát ngôn gây sốc của ông bầu showbiz Việt

Vũ Khắc Tiệp được mệnh danh là "ông trùm chân dài". Anh cũng chính là người đàn ông quyền lực đứng sau sự nổi tiếng của Ngọc Trinh biến cô từ gái quê thành “nữ hoàng". Ngoài ra, Khắc Tiệp còn là một trong số những ông bầu có khá nhiều phát ngôn gây sốc. Ảnh: FBNV Gần đây, khi bàn về "sạch, thật" trong showbiz Việt, Khắc Tiệp khẳng định chỉ có mình Ngọc Trinh. “Nói về làm gái họ cứ mặc định là Ngọc Trinh nhưng để một đứa đàng hoàng nhất trong cái showbiz không ai như Trinh, không ai sạch như Trinh”, ông bầu họ Vũ nói. Ảnh: FBNV Khắc Tiệp còn dẫn chứng Ngọc Trinh thật nhất showbiz. “Không phải ai cũng thật như Trinh, tự nhận mình là người thứ ba, trong khi cả showbiz gần như đa phần đều là người thứ ba nhưng vẫn thanh minh bản thân sạch”, anh nói trên Ngôi sao. Ảnh: FBNV Lâu nay, Ngọc Trinh được coi là mỹ nhân có đời tư tai tiếng với nhiều bộ ảnh hở bạo, các phát ngôn gây sốc, ồn ào yêu người đã có gia đình, lùm xùm bắt cá hai tay. Vì thế, phát ngôn Ngọc Trinh sạch nhất showbiz của Khắc Tiệp gây chú ý. Ảnh: FBNV Khắc Tiệp còn có nhiều phát ngôn gây sốc sặc mùi vật chất. Năm 2013, trong cuộc phỏng vấn trên Giao thông vận tải, ông bầu họ Vũ khẳng định Ngọc Trinh không bao giờ nhận show có cát-sê dưới 10.000 USD hay anh vừa ký hợp đồng giá 35.000 USD cho gà cưng. Ảnh: FBNV Trên Mốt và Cuộc sống vào 2013, ông bầu họ Vũ cũng tiết lộ để mời Ngọc Trinh chụp hình, người ta sẽ phải chi trả 1 cái giá cao gấp 5 lần so với người khác. Hay như vào năm 2011, anh khoe "gà cưng" dự tiệc với cát-sê rất cao là 3000 USD. Ảnh: FBNV Nói về cuộc sống của bản thân, Khắc Tiệp cũng gắn với nhưng con số cụ thể như sẵn sàng vứt bỏ đồ hiệu cả chục ngàn đô dù mới mặc một lần hay sáng nào ngủ dậy cũng cho 2 đứa cháu mỗi đứa 2 triệu đồng. Ảnh: FBNV Giống Khắc Tiệp, Phúc Nguyễn cũng là ông bầu showbiz Việt có nhiều phát ngôn gây sốc. Trên Dân Việt năm 2018, Phúc Nguyễn đưa ra quan điểm: “Để bước chân vào showbiz, bạn sẽ phải chi tiền hoặc lên giường với người khác hoặc chính bạn phải có tài năng thực sự”. Ảnh: Dân Việt Ông bầu họ Nguyễn cũng thẳng thắn chia sẻ rất nhiều người đến nhờ anh lăng xê thành người mẫu nổi tiếng đều chấp nhận đánh đổi và anh luôn đưa ra điều kiện: một là trao đổi sự tự do, hai là đưa tiền để anh lăng xê, ba là phải trở thành người tình của anh. Ảnh: Dân Việt Theo lời ông bầu Phúc Nguyễn, 90% các nam nhân sẵn sàng trao tình, hiến thân, miễn ông bầu chu cấp tiền bạc và đầu tư, lăng xê. Những chia sẻ của Phúc Nguyễn vạch trần mảng tối của showbiz khiến nhiều người sốc. Ảnh: Dân Việt Ông bầu Việt Hùng cũng có phát ngôn gây chú ý. Trên Zing, anh khẳng định có khả năng cảm nhận được người đẹp làm nghệ thuật giả. “Tôi có khả năng cảm nhận được ai “có mùi”, vì người đó từ cử chỉ, tác phong, giao tiếp đều không có đẳng cấp”, nhà thiết kế cho hay. Ảnh: Zing Là ông bầu của nhóm nhạc Zero 9, Tăng Nhật Tuệ cũng gây chú ý khi bày tỏ mong muốn khán giả không những khen nhiều hơn mà chửi cũng nhiều hơn, miễn làm sao có xem MV “Why” của nhóm. Phát ngôn này khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn Tăng Nhật Tuệ cố tình tạo scandal nhóm Zero muốn trở thành nhóm BTS. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Ngọc Trinh mơ làm ca sĩ?". Nguồn Youtube/vtc

