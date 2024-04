Nhan sắc của “nữ hoàng hội chợ” Khởi My ở tuổi U35

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Khởi My chia sẻ hình ảnh bên một người bạn. Cô viết: "Những thánh sinh 89-90 mà suốt ngày cứ nghĩ mình mới 16 tuổi". Ở tuổi 34, Khởi My được nhiều người khen nhan sắc vẫn trẻ trung. Nữ ca sĩ có body chuẩn, đặc biệt là vòng eo không chút mỡ thừa. Để giữ vóc dáng thon gọn, bà xã Kelvin Khánh chăm chỉ tập luyện cộng với chế độ ăn uống khắc nghiệt.Thân hình của Khởi My là niềm mơ ước của nhiều cô gái. “Nữ hoàng hội chợ” có gu thời trang năng động. Bà xã Kelvin Khánh chuộng mặc trang phục khoe eo thon. Khởi My kiên trì để tóc dài, nhuộm màu nổi bật. Nữ ca sĩ trông trẻ hơn tuổi thật nhờ mái tóc. Nhiều fan lo lắng khi Khởi My thường xuyên nhuộm tóc. Cô giải thích: "Cứ mỗi lần nghe tôi nhuộm tóc là thế nào cũng có bình luận sợ tôi rụng tóc. Không có đâu mọi người ơi, tóc Khởi My ngày càng nhiều, giờ tiệm làm tóc chê hao thuốc quá. Biết cách chăm và tìm được chỗ nhuộm xịn thì cứ yên tâm lên màu nha". Khởi My kết hôn năm 2017. Gần đây, cô vướng tin đồn hôn nhân rạn nứt. Lập tức, nữ ca sĩ phủ nhận. Đến nay, vợ chồng Khởi My vẫn chưa quyết định sinh con. Xem video: "Khoảnh khắc hài hước của ông xã Khởi My". Nguồn FBNV

