Khởi My lên tiếng khi bị đồn chia tay chồng trẻ

Khởi My - Kelvin Khánh về chung một nhà vào năm 2017. Mới đây, sau khi Khởi My đăng status: "Tháng mấy chia tay", rộ tin đồn hôn nhân của cặp đôi gặp trục trặc. Khởi My lập tức khẳng định hôn nhân vẫn hạnh phúc. Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh chụp từ đằng sau bên Kelvin Khánh. "Trong khi thế gian đang lùm xùm thì 2 đứa đang suy nghĩ coi nên đi mua trà sữa trước hay đi ăn thịt nướng trước! Thật là khó chọn", Khởi My viết. Thực tế, status "Tháng mấy chia tay" của Khởi My liên quan đến sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt của nữ ca sĩ. “Ngày 5/4/2024 ra bản full nhé anh em. Ra lẹ chứ đồn ác quá”, Khởi My bày tỏ. Khởi My - Kelvin Khánh nảy sinh tình cảm khi diễn chung trong MV Gửi cho anh của nữ ca sĩ ra mắt năm 2014. Cặp đôi bên nhau như hình với bóng.Vợ chồng Khởi My thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Khởi My chia sẻ hình ảnh nắm tay chồng trẻ. Cặp đôi vẫn nhí nhảnh như hồi mới yêu. Vợ chồng Khởi My chưa quyết định sinh con. Xem video: "Khoảnh khắc hài hước của ông xã Khởi My". Nguồn FBNV

