NSƯT Tố Nga bán đất làm liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát

>>> Mời quý độc giả xem MV "Cúc ơi" của NSƯT Tố Nga. Nguồn NVCC:

Chiều 6/10, NSƯT Tố Nga đã tổ chức họp báo công bố liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát mang tên “Dòng sông đa tình”. Đây cũng là liveshow đầu tiên trong cuộc đời nghệ thuật của Tố Nga.

Liveshow “Dòng sông đa tình” sẽ diễn ra vào hồi 20h ngày 18/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đêm nhạc có sự tham gia của ca sĩ Quang Linh, Lê Minh Ngọc và được dẫn dắt bởi MC Lê Anh. Ca sĩ Ngọc Châm - Giám đốc chuỗi chương trình Vàng son một thuở, đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất của liveshow.

NSƯT Tố Nga trong họp báo. (Ảnh: Đào Bá Đỗ Hải) NSƯT Tố Nga chia sẻ, lúc kỷ niệm 20 năm ca hát, chị đã định làm liveshow nhưng không kịp vì đó là thời gian chị trải qua nhiều giông bão trong cuộc đời. "Tôi tin vào số phận, vào định mệnh và cũng nghĩ rằng, 30 năm chính là định mệnh để tôi đủ trưởng thành, đủ hoan ca, đủ hạnh phúc và đau thương để có một liveshow, như một dòng chảy tự nhiên của cuộc đời với nhiều xúc cảm".



Chia sẻ về việc đặt tên cho liveshow là "Dòng sông đa tình", Tố Nga bày tỏ: "Quả thực có nhiều lý do nhưng, có hai lý do chính lớn nhất. Tôi nghĩ cuộc đời con người như dòng sông, bắt nguồn từ đâu đó, rồi chảy ra biển lớn, có lúc lặng sóng, có lúc gầm gừ như chính là có lúc buồn, có lúc hoan ca vậy.

Lý do thứ 2, bài hát này là của thầy An Thuyên. Trong một lần lên gặp thầy An Thuyên để xin bài mới, hai mắt tôi đỏ hoe và nói với thầy là người yêu tôi ghen tuông. Thầy bảo tôi về nói với anh ấy là “Con gái Hà Tĩnh không phải đa tình đâu, mà tại dòng sông, con đò đẹp quá nên nhiều người thích rồi thích cả con gái Hà Tĩnh mà thôi. Đừng ghen tuông vớ vẩn”.

Hai ngày sau, thầy đưa cho tôi ca khúc này. Và, nhạc phẩm trở thành ca khúc ruột của Tố Nga. Đối với tôi, thầy An Thuyên có một vị đặc biệt quan trọng. Tình cảm của tôi dành cho thầy cũng rất sâu nặng nên tôi muốn lấy tên ca khúc làm tên liveshow, như một cách tri ân thầy".

Nghệ sĩ Tố Nga dành nhiều tâm huyết cho liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát. (Ảnh: Đào Bá Đỗ Hải)

Chia sẻ trong họp báo, Tố Nga cho biết, liveshow chia thành ba chương: Chương 1 là những ca khúc quen thuộc được phối khí mới lạ như "Hà Tĩnh mình thương", "Dòng sông đa tình".... Chương 2 là những ca khúc mới, để nói về giai đoạn đặc biệt với những nỗi buồn của Tố Nga, thời gian của những bão tố trong tình yêu. Chương 3 mở rộng hơn với những hoan ca và hiện tại tự tại, hạnh phúc hơn cùng âm nhạc có nhiều biến ảo.

Liveshow của Tố Nga do NSND Quang Vinh làm Tổng đạo diễn, giám đốc âm nhạc. Nữ ca sĩ rơi nước mắt khi chia sẻ về "sếp" ở Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, một đàn anh trong nghề: "Nếu hỏi ai là người hiểu Tố Nga nhất, thì đó là anh Vinh. Anh ấy cũng là người chia ngọt sẻ bùi, chịu nhiều nỗi oan vì Tố Nga. Anh là người đưa những đồng tiền cho Nga lúc khó khăn, vì thế làm liveshow này, không ai hợp hơn anh ấy".

Tố Nga và NSND Quang Vinh. (Ảnh: Đào Bá Đỗ Hải) Nữ ca sĩ rơi nước mắt trong họp báo. (Ảnh: Đào Bá Đỗ Hải)

Liveshow “Dòng sông đa tình” của NSƯT Tố Nga được ê-kíp tiết lộ có mức đầu tư lớn, công phu với nhiều khác biệt, đảm bảo mãn nhãn, đột phá mà đủ sâu lắng, “gây thương nhớ” với khán giả. Liveshow do Phạm Hoàng Giang đạo diễn.

"Khi được mời làm liveshow cho chị Tố Nga, tôi rất ngạc nhiên và thấy là một bài toán không dễ dàng. Nhưng khi làm cùng NSND Quang Vinh, tôi nghĩ gánh nặng đã giảm đi rất nhiều. Chúng tôi có bàn với nhau để có những bứt phá, kể những câu chuyện trong hành trình cuộc đời nghệ sĩ của chị Tố Nga thì ngoài âm nhạc hay là đương nhiên sẽ đưa ra ba, bốn điểm chấm phá.

Thường liveshow dành cho ca sĩ dân gian, nhiều người sẽ thấy múa minh hoạ và những thứ set up đạo cụ đơn giản nhưng chương trình này, tôi bàn cùng chị Nga và anh Vinh sẽ đưa khán giả đến một khái niệm khác. Trong đó, sân khấu sẽ giống như mái tóc của người phụ nữ Việt Nam và đặc biệt sử dụng cả 3D Mapping và Hologram để tăng cảm xúc cho người xem chương trình", Phạm Hoàng Giang chia sẻ.

Đặc biệt, Tố Nga tiết lộ, để có tiền làm liveshow nữ ca sĩ đã bán mảnh đất vốn dùng để dưỡng già. "Tôi là người rất chi tiết và cầu toàn muốn kiểm soát mọi thứ nên khâu nào trong show của mình tôi cũng muốn hoàn hảo từ tấm vé, đến thiết kế trở đi. Tôi cũng kêu gọi một vài nhà tài trợ, nhưng áp lực từ những đòi hỏi. Tôi muốn chương trình này là của mình nên đã bán đất để làm show theo cách mình muốn mà không bị chi phối từ bất kỳ điều gì".

Tố Nga và ca sĩ Ngọc Châm. (Ảnh: Đào Bá Đỗ Hải)

Chia sẻ việc mời ca sĩ Quang Linh và Lê Minh Ngọc tham gia đêm nhạc, Tố Nga tiết lộ: "Tôi phải nhờ nhiều kênh, đặc biệt là Phạm Phương Thảo tác động thì anh Quang Linh mới đồng ý hát trong show diễn này. Lúc đầu, anh ấy cũng bảo từ từ, sao phải vội, thời gian còn dài. Tôi tâm sự với anh ấy nhiều và kể về mình, về âm nhạc của mình và tôi đã hâm mộ anh ấy thế nào, rất may anh bay từ Mỹ về để tham gia show diễn của tôi.

Còn Lê Minh Ngọc, bạn ấy là học trò và cũng là con nuôi của tôi. Tôi và Minh Ngọc có nhiều dự định với nhau. Hơn nữa, bạn ấy cũng đang được chú ý, không tội gì không kết hợp trong thời gian này".