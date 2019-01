Những tiếc nuối trong danh sách đề cử Oscar 2019

Bradley Cooper là người đã đạo diễn bộ phim dành được 8 đề cử giải Oscar năm nay, A Star is Born, trong đó có một đề cử là của anh với hạng mục Nam diễn viên xuất chính sắc nhất. Nhưng anh lại không được Viện hàn lâm công nhận vai trò đạo diễn của mình khi không được đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Và đây chỉ là một trong số ít thiếu sót đáng ngạc nhiên từ các đề cử Oscar vừa công bố.



Mặc dù A Star is Born nhận được 8 đề cử tại Oscar nhưng Bradley Cooper lại không được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất

Tuy nhiên, Cooper không phải là đạo diễn duy nhất được kỳ vọng lại rời khỏi hạng mục này. Đạo diễn Ryan Coogler của Black Panther và Peter Farrelly của Green Book cũng không nhận được những cái gật đầu ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất cùng với Barry Jenkins (If Beale Street Can Talk ) và Paul Schrader (Frist Reformed).

Và Viện hàn lâm lại một lần nữa không đề cử bất kỳ phụ nữ nào trong mục đạo diễn xuất sắc nhất, một giải thưởng mà chỉ có 5 nữ đạo diễn được đề cử, và Kathryn Bigelow vẫn là người chiến thắng duy nhất cho đến tận bây giờ với bộ phim The Hurt Locker được phát hành vào năm 2010.

Trong khi đó, Directors Guild đã đề cử Cooper tận hai lần với vai trò cầm lái của anh trong A Star is Born và trong hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất tại Giải thưởng BAFTA, Critics' Choice Awards và Quả cầu vàng. Farrelly cũng không kém cạnh khi được đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Critics' Choice Awards và giải Quả cầu vàng.

Đạo diễn Peter Farrelly cũng không được đề cử dù được nhiều người dự đoán Trong hạng mục Phim tài liệu hay nhất, Viện hàn lâm cũng bỏ qua 2 bộ phim được đánh giá cao tại các phòng vé như Won't You Be My Neighbor?, hay bộ phim Three Identical Strangers của đạo diễn Fred Rogers.

Won't You Be My Neighbor?





…và Three Identical Strangers cũng vắng mặt tại hạng mục Phim tài liệu hay nhất một cách khó hiểu

First Reformed cũng chỉ ghi được một đề cử cho hạng mục Kịch bản gốc hay nhất, trong khi Ethan Hawke lại không được gật đầu ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mặc dù anh được nhiều chuyên gia đánh giá cao cho phần diễn xuất của mình.

Ethan Hawke không được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, còn First Reformed chỉ nhận được 1 đề cử

Có khá nhiều ứng cử viên được dự đoán sẽ xuất hiện trong hạng mục về diễn xuất nhưng lại không được đề cử Oscar trong năm nay bao gồm John David Washington, anh đã không được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho phần thể hiện của mình trong BlacKkKlansman; Claire Foy (First Man), Margot Robbie (Mary Queen of Scots) và Emily Blunt (A Quiet Place) cũng vắng mặt ở đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, và bản thân Blunt cũng không nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai chính của mình trong Mary Poppin Returns.

Thậm chí không ai trong dàn diễn viên của Black Panther nhận được bất kỳ đề cử nào về diễn xuất; Brian Tyree Henry và Timothee Chalamet cũng mất tích trong đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất dù nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất trong If Beale Street Could Talk và Beautiful Boy. Beautiful Boy còn không nhận được bất kỳ đề cử nào từ Viện hàn lâm.

John David Washington…

Emily Blunt…

…hay Timothee Chalamet đều không nhận được bất kỳ đề cử nào về diễn xuất

Chúng ta cũng không thể nhìn thấy được những ứng cử viên được nhiều người dự đoán như Crazy Rich Asians, Ben is Back, Boy Erasing, Eighth Class, The Rider, Sorry to Bother You hay Widows, còn A Silent Place của John Krasninski chỉ nhận được một cái gật đầu ở mục Biên tập âm thanh xuất sắc nhất. Crazy Rich Asians trước đây còn được đề cử cho giải thưởng hàng đầu của Producers Guild, hai đề cử tại giải Quả cầu vàng và bốn đề cử tại giải Critics' Choice. Không những vậy bộ phim còn giành chiến thắng cho hạng mục Phim hài hay nhất và nhận được đề cử cho hạng mục Phim hay nhất tại SAG Awards.



Crazy Rich Asians cũng không thể lọt vào danh sách đề cử của Oscar

Những thiếu sót cụ thể khác như A Quiet Place và First Man bị loại khỏi Nhạc phim hay nhất, trong khi Bohemian Rhapsody không được đề cử hạng mục Hóa trang xuất sắc nhất. Bộ phim Burning của Hàn Quốc cũng vắng mặt trong hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất hay bài hát Dumplin của Dolly Parton trong Girl in the Movies cũng không nhận được cái gật đầu ở hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất.

Danh sách đề cử chính thức của giải Oscar năm nay:

Phim hay nhất

“BlacKkKlansman”

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“Green Book”

“Roma”

“A Star Is Born”

“Vice”

Đạo diễn xuất sắc nhất

Alfonso Cuarón, “Roma”

Spike Lee, “BlacKkKlansman”

Adam McKay, “Vice”

Pawel Pawlikowski, “Cold War”

Yorgos Lanthimos, “The Favourite”

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Christian Bale, “Vice”

Bradley Cooper, “A Star Is Born”

Willem Dafoe, “At Eternity’s Gate”

Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

Viggo Mortensen, “Green Book”

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Yalitza Aparicio, “Roma”

Glenn Close, “The Wife”

Olivia Colman, “The Favourite”

Lady Gaga, “A Star Is Born”

Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Mahershala Ali, “Green Book”

Adam Driver, “BlacKkKlansman”

Sam Elliott, “A Star Is Born”

Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”

Sam Rockwell, “Vice”

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Amy Adams, “Vice”

Marina de Tavira, “Roma”

Regina King, “If Beale Street Could Talk”

Emma Stone, “The Favourite”

Rachel Weisz, “The Favourite”

Kịch bản chuyển thể hay nhất

“The Ballad of Buster Scruggs”

“BlacKkKlansman”

“Can You Ever Forgive Me?”

“If Beale Street Could Talk”

“A Star Is Born”

Kịch bản gốc hay nhất

“The Favourite”

“First Reformed”

“Green Book”

“Roma”

“Vice”

Dựng phim xuất sắc nhất

“BlacKkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“Green Book”

“Vice”

Thiết kế trang phục đẹp nhất

“The Ballad of Buster Scruggs”

“Black Panther”

“The Favourite”

“Mary Poppins Returns”

“Mary Queen of Scots”

Nhạc phim hay nhất

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“If Beale Street Could Talk”

“Isle of Dogs”

“Mary Poppins Returns”

Phim hoạt hình ngắn hay nhất

“Animal Behavior”

“Bao”

“Late Afternoon”

“One Small Step”

“Weekends”

Phim ngắn hay nhất

“Detainment”

“Fauve”

“Marguerite”

“Mother”

“Skin”

Biên tập âm thanh xuất sắc nhất

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“First Man”

“A Quiet Place”

“Roma”

Hòa âm hay nhất

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“First Man”

“Roma”

“A Star Is Born”

Phim hoạt hình hay nhất

“Incredibles 2”

“Isle of Dogs”

“Mirai”

“Ralph Breaks the Internet”

“Spider-Man: Into the Spider-Verse”

Quay phim xuất sắc nhất

“Cold War”

“The Favourite”

“Never Look Away”

“Roma”

“A Star is Born”

Phim tài liệu hay nhất

“Free Solo”

“Hale County This Morning, This Evening”

“Minding the Gap”

“Of Fathers and Sons”

“RBG”

Phim tài liệu ngắn hay nhất

“Black Sheep”

“End Game”

“Lifeboat”

“A Night at the Garden”

“Period. End of Sentence”

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất

“Capernaum”

“Cold War”

“Never Look Away”

“Roma”

“Shoplifters”

Hóa trang xuất sắc nhất

“Border”

“Mary Queen of Scots”

“Vice”

Ca khúc trong phim hay nhất

“All the Stars” from “Black Panther”

“I’ll Fight” from “RBG”

“The Place Where Lost Things Go” from “Mary Poppins Returns”

“Shallow” from “A Star Is Born”

“When a Cowboy Trades His Spurs For Wings” from “The Ballad of Buster Scruggs”

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất

“Black Panther”

“The Favourite”

“First Man”

“Mary Poppins Returns”

“Roma”

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất

“Avengers: Infinity War”

“Christopher Robin”

“First Man”

“Ready Player One”

“Solo: A Star Wars Story”