Những hình ảnh cuối đời của người mẫu Nguyễn Tuyết

Người mẫu Nguyễn Tuyết qua đời ở tuổi 29 vì tai nạn. Lần cuối cô chia sẻ hình ảnh của bản thân là vào ngày 17/12/2021. Đi kèm với đó, Nguyễn Tuyết viết: "Vội sinh vội tử vội một đời/Vội cười vội khóc vội buông lơi/Vội thương vội ghét nhìn nhau lạ/Vội vã tìm nhau vội vã rời”. Ngày 16/12/2021, Nguyễn Tuyết đăng tải hình ảnh trẻ trung, sành điệu. Sinh thời, cô lọt top 6 Vietnam's Next Top Model 2011. Sau cuộc thi, Nguyễn Tuyết theo đuổi nghề người mẫu. So với Hoàng Thùy, Lê Thúy cùng bước ra từ Vietnam's Next Top Model 2011, Nguyễn Tuyết được khán giả chú ý ít hơn. Trên trang cá nhân, chân dài sinh năm 1993 thường xuyên đăng tải hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp của bản thân. Trong mắt các đồng nghiệp, Nguyễn Tuyết là người hiền lành, yêu nghề. Người mẫu Ngọc Anh chia sẻ, Nguyễn Tuyết từng có hai năm hoạt động tại TPHCM trước khi chuyển về Hà Nội để gần gia đình. Ngọc Anh từng nói với Nguyễn Tuyết nếu không kết hôn sớm, tập trung phát triển sự nghiệp thì có thể Nguyễn Tuyết đã nổi tiếng hơn rất nhiều. Theo Vnexpress, mẹ của Nguyễn Tuyết có mặt Phú Quốc để đưa người mẫu về Hà Nội tổ chức tang lễ. Sự ra đi của người mẫu Nguyễn Tuyết khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng, tiếc thương. Xem video "Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời". Nguồn VTC

Người mẫu Nguyễn Tuyết qua đời ở tuổi 29 vì tai nạn. Lần cuối cô chia sẻ hình ảnh của bản thân là vào ngày 17/12/2021. Đi kèm với đó, Nguyễn Tuyết viết: "Vội sinh vội tử vội một đời/Vội cười vội khóc vội buông lơi/Vội thương vội ghét nhìn nhau lạ/Vội vã tìm nhau vội vã rời”. Ngày 16/12/2021, Nguyễn Tuyết đăng tải hình ảnh trẻ trung, sành điệu. Sinh thời, cô lọt top 6 Vietnam's Next Top Model 2011. Sau cuộc thi, Nguyễn Tuyết theo đuổi nghề người mẫu. So với Hoàng Thùy, Lê Thúy cùng bước ra từ Vietnam's Next Top Model 2011, Nguyễn Tuyết được khán giả chú ý ít hơn. Trên trang cá nhân, chân dài sinh năm 1993 thường xuyên đăng tải hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp của bản thân. Trong mắt các đồng nghiệp, Nguyễn Tuyết là người hiền lành, yêu nghề. Người mẫu Ngọc Anh chia sẻ, Nguyễn Tuyết từng có hai năm hoạt động tại TPHCM trước khi chuyển về Hà Nội để gần gia đình. Ngọc Anh từng nói với Nguyễn Tuyết nếu không kết hôn sớm, tập trung phát triển sự nghiệp thì có thể Nguyễn Tuyết đã nổi tiếng hơn rất nhiều. Theo Vnexpress, mẹ của Nguyễn Tuyết có mặt Phú Quốc để đưa người mẫu về Hà Nội tổ chức tang lễ. Sự ra đi của người mẫu Nguyễn Tuyết khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng, tiếc thương. Xem video "Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời". Nguồn VTC