Những cuộc hôn nhân được tính bằng ngày của Quang Lê, Cát Phượng

Trong đêm nhạc mới tổ chức ở Hà Nội, Quang Lê tiết lộ, vợ cũ của anh giờ đã có 4 con. Anh cũng không muốn nói nhiều về quá khứ vì: "Người ta đang hạnh phúc rồi, nhắc lại làm chi nữa". Thu Quỳnh và Chí Nhân gặp nhau khi đóng chung phim "Sống cùng lịch sử" vào cuối năm 2013. Khi bộ phim đóng máy được khoảng 2 tháng, họ tổ chức lễ cưới. Hạnh phúc của cặp đôi càng thêm trọn vẹn với sự ra đời của con trai. Chỉ ít tháng sau khi con trai ra đời, Chí Nhân bị bắt gặp hẹn hò cùng bạn diễn Minh Hà. Hôn nhân của anh và Thu Quỳnh tan vỡ. Kể từ đó tới nay, mối quan hệ của cặp đôi khá căng thẳng. Chí Nhân từng lên mạng xã hội, tố cáo vợ cũ dùng nhiều cách để không cho anh gặp con trai. Nam diễn viên này còn gây sốc khi tiết lộ, Thu Quỳnh có nhiều điểm tương đồng với My sói - cô gái mưu mô, thủ đoạn và độc ác trong phim "Quỳnh búp bê". Trong suốt thời gian qua, anh và Minh Hà không lên tiếng vì muốn giữ cho con trai của anh được bình yên. Trước những cáo buộc của chồng cũ, nữ diễn viên chỉ úp mở nói: ""Khi đã bước qua được vũng bùn, thì sao phải bận tâm đến vệt bùn bắn trên gấu váy". Vào năm 2006, siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia Đức An kết hôn chỉ sau 7 ngày quen biết. Tuy nhiên, chỉ sau một năm, họ tuyên bố đường ai nấy đi. Sau hơn chục năm ly hôn, siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia Đức An đều có gia đình riêng. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn rơi vào cuộc tranh giành liên quan tới tài chính. Ngọc Thúy tố cáo chồng cũ không hoàn thành nghĩa vụ chu cấp cho hai con gái. Ngược lại, đại gia Đức An cho rằng, vợ cũ đang sử dụng trái phép khối tài sản lên tới gần 300 tỷ đồng mà ông nhờ cô đứng tên ở Việt Nam. Hồ Quang Hiếu và hot girl Ivy từng tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ đã tan vỡ chỉ sau 10 ngày chung sống. Giọng ca "Con bướm xinh" tiết lộ lý do: "Khi đó tôi tất bật chạy show kiếm tiền chi trả chi phí đám cưới. Tôi thường xuyên đi diễn xa, khi có dịp ở nhà tôi muốn cùng vợ ăn bữa cơm gia đình. Song Ivy lại thích ra ngoài ăn uống với bạn. Cả hai bắt đầu xảy ra bất đồng và tranh cãi. Có lần 3h sáng, gọi điện về nhà hỏi thăm vợ thì tôi được người thân báo lại là cô ấy đi chơi chưa về. Khi cả hai cảm thấy không hoà hợp, chúng tôi cùng chọn cách giải thoát cho nhau". Cát Phượng và Thái Hòa yêu nhau 4 năm. Khi con trai chung được 10 tháng tuổi, cặp đôi quyết định kết hôn. Tuy nhiên, chỉ 7 ngày sau đám cưới, Thái Hòa và Cát Phượng chia tay. Sau này, nữ diễn viên tâm sự, cô hối hận vì hành động trên mà con trai không có một gia đình trọn vẹn.

